Около восьми тысяч видеокамер установят в подъездах жилых домов до конца года

13 января 2017 г. Поликлиники и травмпункты столицы оборудуют видеокамерами до конца года

Камеры позволят проводить мониторинг очередей в холлах поликлиник, терапевтических и педиатрических отделениях, у кабинетов врачей, а также помогут разрешать конфликтные ситуации. Они станут частью общей системы видеонаблюдения.