Около восьми тысяч видеокамер установят в подъездах жилых домов до конца года

В подъездах жилых домов до конца этого года установят 7,8 тысячи камер видеонаблюдения. Шесть тысяч их появятся в новостройках во всех округах Москвы, остальные — в жилых домах ТиНАО высотой от пяти этажей, которые планируется подключить уже к 1 марта. Об этом сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
Сейчас в подъездах Москвы функционирует около 100 тысяч камер, и к концу года их количество увеличится на восемь процентов. Общегородская система видеонаблюдения включает видеонаблюдение как в подъездах, так и во дворах, в местах массового скопления людей и образовательных учреждениях. Кроме того, до конца этого года более четырёх тысяч камер видеонаблюдения установят в городских поликлиниках и травмпунктах
. Камеры позволят проводить мониторинг очередей в холлах поликлиник, терапевтических и педиатрических отделениях, у кабинетов врачей, а также помогут разрешать конфликтные ситуации.