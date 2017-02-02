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Около восьми тысяч видеокамер установят в подъездах жилых домов до конца года
9 февраля 2017 г. | Время публикации 11:03
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
В подъездах жилых домов до конца этого года установят 7,8 тысячи камер видеонаблюдения. Шесть тысяч их появятся в новостройках во всех округах Москвы, остальные — в жилых домах ТиНАО высотой от пяти этажей, которые планируется подключить уже к 1 марта. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Сейчас в подъездах Москвы функционирует около 100 тысяч камер, и к концу года их количество увеличится на восемь процентов. Общегородская система видеонаблюдения включает видеонаблюдение как в подъездах, так и во дворах, в местах массового скопления людей и образовательных учреждениях. Кроме того, до конца этого года более четырёх тысяч камер видеонаблюдения установят в городских поликлиниках и травмпунктах. Камеры позволят проводить мониторинг очередей в холлах поликлиник, терапевтических и педиатрических отделениях, у кабинетов врачей, а также помогут разрешать конфликтные ситуации.
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