Москвичей пригласили устроить свидание в библиотеках ко дню святого Валентина

Москвичей, которые ещё не нашли свою вторую половинку, приглашают познакомиться или устроить первое свидание в библиотеке. Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, 14 февраля городские читальни, подведомственные Департаменту культуры, будут работать с 12:00 до 22:00.
Как рассказал исполняющий обязанности генерального директора ГКУК "Дирекция культурных центров" Владимир Владимиров, москвичи действительно нередко знакомятся в библиотеках. Так, библиотекарь центральной библиотеки имени Анны Ахматовой в Крылатском обратила внимание на двух молодых людей, которые пользовались только стеллажом бук-кроссинга. Оказалось, что они оставляли в книгах записки друг другу со своими впечатлениями о прочитанных произведениях
В пятницу, 10 февраля, в библиотеке номер 122 имени Александра Грина на Волочаевской улице заработает почта Ассоль - современная интерпретация почты Джульетты в Вероне
. Посетители смогут сделать валентинку своими руками, указать на ней электронный адрес своей второй половинки и опустить в почтовый ящик. Сотрудники библиотеки направят послания адресатам по электронной почте.
В библиотеке номер 146 на улице Генерала Белова гости поучаствуют в игре "Литературная любовь", посвященной героям фильмов и мультфильмов и увидят фильм "Валентин и Валентина" о любви двух 18-летних подростков. Кроме того, 14 февраля отмечается и Международный день книгодарения, поэтому все посетители библиотеки получат в подарок книги. Мероприятие начнётся в 17:00.
В читальне номер 3 имени Добролюбова на Новом Арбате с 15:00 можно будет выпить чаю, поделиться романтическими историями и узнать подробности об истории Дня святого Валентина. В библиотеке номер 196 на Симферопольском бульваре посетителей научат делать валентинки, используя технику оригами. Мастер-классы начнутся в 16:30. А в читальне имени Светлова на Большой Садовой с 18:30 можно будет принять участие в конкурсах и играх.
В библиотеке искусств имени Боголюбова на Сущёвской улице для посетителей подготовили литературно-музыкальную композицию "Тристан и Изольда" с отрывками из средневекового рыцарского романа о любви. Для представительниц прекрасного пола в читальне номер 13 имени Чернышевского на Космодамианской набережной подготовили урок танца "мандала". Это восточный женский танец с элементами медитации, благодаря которому можно расслабиться и забыть о стрессе. Мастер-класс начнётся в 16:00.
В культурном центре академика Лихачёва на Амурской улице в 14:00 устроят концерт классической фортепианной музыки "Всё начинается с любви". А в библиотеке номер 180 с 11:30 будут звучать стихотворения и романсы о любви, среди которых — "Отцвели уж давно хризантемы в саду", "Белой акации гроздья душистые", "Я встретил вас" и "Побудь со мной".
Мероприятия ко Дню всех влюблённых будут проходить более чем в 20 столичных библиотеках до 22 февраля. Не остались в стороне от праздника и парки
: на 14 февраля пары смогут получить бесплатный урок фигурного катания и совершить прогулку на северных оленях, признаться в любви на весь парк и поцеловаться в прямом эфире. А в метро прозвучат стихи и песни о любви
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