Москвичей пригласили устроить свидание в библиотеках ко дню святого Валентина

8 февраля 2017 г. В метро в День всех влюблённых прозвучат романтические песни и стихи о любви

Для музыкального сопровождения Дня святого Валентина были выбраны более 20 песен на стихи поэта Игоря Шаферана. Также в метро прозвучат стихи Пушкина, Лермонтова и Анны Ахматовой.