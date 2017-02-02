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Памятник детскому поэту Самуилу Маршаку установят в районе Чистых прудов
9 февраля 2017 г. | Время публикации 18:22 | Последние изменения 19:13
Рубрики: Культура  
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Global Look Press
Памятник поэту, переводчику и драматургу Самуилу Яковлевичу Маршаку появится на Лялиной площади в районе Чистых прудов. Такое решение единогласно приняла комиссия по монументальному искусству. Внешний вид памятника выберут на закрытом конкурсе. Финансировать работы, которые оцениваются в 10 миллионов рублей, будет благотворительный фонд "Российский еврейский конгресс", передает ТАСС. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Маршака.

Комиссия также одобрила установку памятника легендарному русскому сыщику Аркадию Кошко. Он появится на пересечении Петровки, 38 и 2-го Колобовского переулка, передает РИА "Новости". Работы профинансирует столичный бюджет. Кошко оказал большое влияние на весь уголовный сыск в Российской империи, разработав новую по тем временам систему идентификации личности и создав наиболее точную картотеку преступников.
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