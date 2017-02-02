Памятник детскому поэту Самуилу Маршаку установят в районе Чистых прудов

Памятник поэту, переводчику и драматургу Самуилу Яковлевичу Маршаку
появится на Лялиной площади в районе Чистых прудов. Такое решение единогласно приняла комиссия по монументальному искусству. Внешний вид памятника выберут на закрытом конкурсе. Финансировать работы, которые оцениваются в 10 миллионов рублей, будет благотворительный фонд "Российский еврейский конгресс", передает ТАСС. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Маршака.
Комиссия также одобрила установку памятника легендарному русскому сыщику Аркадию Кошко. Он появится на пересечении Петровки, 38 и 2-го Колобовского переулка, передает РИА "Новости"
. Работы профинансирует столичный бюджет. Кошко оказал большое влияние на весь уголовный сыск в Российской империи, разработав новую по тем временам систему идентификации личности и создав наиболее точную картотеку преступников.