Сотрудника министерства спорта избили и обокрали во время застолья Рубрики: Происшествия

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Как выяснилось, потерпевший распивал спиртные напитки с малознакомыми людьми, которые избили его предметами, похожими на бейсбольную биту и молоток и похитили телефон и карту Сбербанка, с которой сняли 150 тысяч рублей. Общая сумма материального ущерба составила около 180 тысяч рублей.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое. Потерпевший получил ушибы головы и ног и был вынужден обратиться в больницу. В ходе розыска полицейские задержали хозяина квартиры, ведется поиск его соучастников.



На востоке Москвы совершено разбойное нападение на сотрудника министерства спорта России. Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах, на 30-летнего советника отдела расчетов Минспорта РФ напали в квартире на улице Первомайская.Как выяснилось, потерпевший распивал спиртные напитки с малознакомыми людьми, которые избили его предметами, похожими на бейсбольную биту и молоток и похитили телефон и карту Сбербанка, с которой сняли 150 тысяч рублей. Общая сумма материального ущерба составила около 180 тысяч рублей.По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое. Потерпевший получил ушибы головы и ног и был вынужден обратиться в больницу. В ходе розыска полицейские задержали хозяина квартиры, ведется поиск его соучастников.



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