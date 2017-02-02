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Сотрудника министерства спорта избили и обокрали во время застолья
9 февраля 2017 г. | Время публикации 14:57 | Последние изменения 19:04
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
На востоке Москвы совершено разбойное нападение на сотрудника министерства спорта России. Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах, на 30-летнего советника отдела расчетов Минспорта РФ напали в квартире на улице Первомайская.

Как выяснилось, потерпевший распивал спиртные напитки с малознакомыми людьми, которые избили его предметами, похожими на бейсбольную биту и молоток и похитили телефон и карту Сбербанка, с которой сняли 150 тысяч рублей. Общая сумма материального ущерба составила около 180 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое. Потерпевший получил ушибы головы и ног и был вынужден обратиться в больницу. В ходе розыска полицейские задержали хозяина квартиры, ведется поиск его соучастников.

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