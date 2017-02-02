Сотрудника министерства спорта избили и обокрали во время застолья

На востоке Москвы совершено разбойное нападение на сотрудника министерства спорта России. Как сообщил Агентству городских новостей "Москва"
источник в правоохранительных органах, на 30-летнего советника отдела расчетов Минспорта РФ напали в квартире на улице Первомайская.
Как выяснилось, потерпевший распивал спиртные напитки с малознакомыми людьми, которые избили его предметами, похожими на бейсбольную биту и молоток и похитили телефон и карту Сбербанка, с которой сняли 150 тысяч рублей. Общая сумма материального ущерба составила около 180 тысяч рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое. Потерпевший получил ушибы головы и ног и был вынужден обратиться в больницу. В ходе розыска полицейские задержали хозяина квартиры, ведется поиск его соучастников.