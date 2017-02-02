Злоумышленник украл сейф с деньгами и украшения из храма на севере столицы

Полиция ищет неизвестного, который через окно проник в храм и украл сейф с деньгами и ювелирные украшения. Об этом Агентству городских новостей "Москва"
сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне в полицию поступило заявление от продавца-кассира о том, что неизвестный отжал оконную раму, проник в храм по адресу: улица Софьи Ковалевской, 14 и украл сейф с 65 тысячами рублей и ювелирные украшения. Сумма ущерба устанавливается, по данному факту возбуждено уголовное дело. Согласно открытым источникам, речь идет о храме Блаженной Матроны Московской.