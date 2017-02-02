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Злоумышленник украл сейф с деньгами и украшения из храма на севере столицы
9 февраля 2017 г. | Время публикации 10:24
Рубрики: Криминал  
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Храм блаженной Матроны Московской в Дмитровском
Полиция ищет неизвестного, который через окно проник в храм и украл сейф с деньгами и ювелирные украшения. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию поступило заявление от продавца-кассира о том, что неизвестный отжал оконную раму, проник в храм по адресу: улица Софьи Ковалевской, 14 и украл сейф с 65 тысячами рублей и ювелирные украшения. Сумма ущерба устанавливается, по данному факту возбуждено уголовное дело. Согласно открытым источникам, речь идет о храме Блаженной Матроны Московской.

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