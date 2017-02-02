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Подмосковный топ-менеджер оказался под следствием из-за "золотого парашюта" в 17 миллионов
9 февраля 2017 г. | Время публикации 16:17 | Последние изменения 19:02
Рубрики: Экономика  
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Moscow-Live.ru
Топ-менеджер предприятия оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье стал фигурантом уголовного дела после получения "золотого парашюта" свыше 17 миллионов рублей под видом корпоративной пенсии. Об этом сообщил прокурор Московской области Алексей Захаров, подводя итоги работы за минувший год, передает "Интерфакс".

Захаров не назвал имя топ-менеджера и предприятие, отметив лишь, что оно одно из ведущих в Подмосковье. Расследование продолжается. После нашумевшего дела главы "Ростелекома" Александра Провоторова, который получил "золотой парашют" в 201 миллион рублей, президент России Владимир Путин предложил установить лимит на "золотые парашюты". Верховный суд постановил, что руководители госкомпаний при увольнении должны получать компенсацию в размере трех зарплат. В частных компаниях размер золотого парашюта должен быть прописан в трудовом договоре.
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