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Первый парк водоплавающих птиц появится в столице через два года
9 февраля 2017 г. | Время публикации 09:16 | Последние изменения 09:53
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
На территории природного парка "Долгие пруды" в районе Северный появится первый столичный парк птиц, проектирование которого начнется весной этого года, а создание завершится в 2019 году. Инфраструктура парка площадью около 15 гектаров впишется в существующий природный ландшафт, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Мы хотим создать парк водоплавающих птиц в поселке Северный, так как там находятся подходящие водно-болотные угодья. Это глобальный познавательный проект, первый парк птиц в Москве и фактически один из первых парков, где горожане смогут увидеть птиц в их естественной среде обитания", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента природопользования Антона Кульбачевского. Посетители парка смогут рассмотреть со специальных деревянных настилов кувшинки и лилии и покормить птиц, для чего рядом с водоемами установят автоматы со специальным кормом.

Парк "Долгие пруды", на территории которого планируют обустроить парк, занимает площадь в 134 гектаров, на его территории есть два пруда и семь озер. В комплекс входят также две исторические усадьбы Виноградово и Заболотье. После завершения работ по благоустройству, помимо парка птиц,там появятся парк археологии, прогулочные маршруты, зоны отдыха и многое другое.
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Четверг, 9 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:23
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