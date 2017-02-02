Обиженные жалобами на тарифы, московские эвакуаторщики заявили, что и так работают на грани рентабельности Рубрики: Автотранспорт

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В организации подчеркнули, что сейчас стоимость эвакуации большинства легковых автомобилей составляет 5 тысяч рублей. "Такие тарифы позволяют компании работать на грани рентабельности", - цитирует представителя "Мосгорлогистик" агентство



Что касается жалобы Лысакова, то, по мнению собеседника агентства, депутат, раздувая подобные скандалы, может руководствоваться корыстными интересами. "Из раза в раз он по какой-то причине предпочитает поднимать эту тему в СМИ. Лысаков как депутат Госдумы пользуется служебным автомобилем, для которого предусмотрена отдельная парковка возле здания Госдумы, и, вероятно, не знает, сколько ресурсов требуется задействовать для своевременного освобождения улично-дорожной сети от одной неправильно припаркованной машины. Это наводит на мысли о том, что действия Лысакова направлены исключительно на привлечение внимания к его собственной персоне, а не на реальную заботу об автомобилистах", - подчеркнул сотрудник компании.



Ранее в столичной мэрии заявляли, что в реальности тарифы должны быть выше, но их не меняют во избежание "социальной напряженности". В то же время проверка ФАС выявила, что среднемесячная зарплата работника ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" составляет 67 тысяч рублей при средней зарплате по региону в 59,7 тысячи рублей. Кроме того, эвакуацией машин фактически занимаются 1120 человек, тогда как департамент экономической политики при расчетах использовал показатель в 1242 человека. Таким образом, часть заявленных властями расходов может быть сокращена, но этого не происходит. Компания "Мосгорлогистик" отвергла обвинения в том, что стоимость эвакуации автомобилей в столице сильно завышена. Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что мэрия обязана снизить цены на перемещение машин как минимум вдвое, а также обратился с жалобой в Следственный комитет РФ.В организации подчеркнули, что сейчас стоимость эвакуации большинства легковых автомобилей составляет 5 тысяч рублей. "Такие тарифы позволяют компании работать на грани рентабельности", - цитирует представителя "Мосгорлогистик" агентство "Москва" . При этом экономически обоснованная стоимость перемещения одного транспортного средства составляет 8125 рублей. Таким образом, на каждом эвакуированном автомобиле дорожные службы теряют более 3 тысяч.Что касается жалобы Лысакова, то, по мнению собеседника агентства, депутат, раздувая подобные скандалы, может руководствоваться корыстными интересами. "Из раза в раз он по какой-то причине предпочитает поднимать эту тему в СМИ. Лысаков как депутат Госдумы пользуется служебным автомобилем, для которого предусмотрена отдельная парковка возле здания Госдумы, и, вероятно, не знает, сколько ресурсов требуется задействовать для своевременного освобождения улично-дорожной сети от одной неправильно припаркованной машины. Это наводит на мысли о том, что действия Лысакова направлены исключительно на привлечение внимания к его собственной персоне, а не на реальную заботу об автомобилистах", - подчеркнул сотрудник компании.Ранее в столичной мэрии заявляли, что в реальности тарифы должны быть выше, но их не меняют во избежание "социальной напряженности". В то же время проверка ФАС выявила, что среднемесячная зарплата работника ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" составляет 67 тысяч рублей при средней зарплате по региону в 59,7 тысячи рублей. Кроме того, эвакуацией машин фактически занимаются 1120 человек, тогда как департамент экономической политики при расчетах использовал показатель в 1242 человека. Таким образом, часть заявленных властями расходов может быть сокращена, но этого не происходит.



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