Менеджер банка "Траст" пошел в продуктовый магазин с карабином "Сайга" Рубрики: Криминал

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В полицию обратился индивидуальный предприниматель, владелец магазина, который заявил, что в заведении находится неизвестный мужчина, в руках которого - похожий на ружье предмет. "Незнакомец начал направлять оружие в сторону посетителей магазина, при этом высказывая готовность применить оружие к любому из находящихся в помещении", - отметил источник.



Прибывшим на место полицейским удалось задержать преступника - им оказался 30-летний менеджер банка "Траст". У него изъяли карабин "Сайга", на который имелось разрешение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Столичные полицейские задержали злоумышленника, который пришел в продуктовый магазин на улице Новорязанская с карабином "Сайга", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В полицию обратился индивидуальный предприниматель, владелец магазина, который заявил, что в заведении находится неизвестный мужчина, в руках которого - похожий на ружье предмет. "Незнакомец начал направлять оружие в сторону посетителей магазина, при этом высказывая готовность применить оружие к любому из находящихся в помещении", - отметил источник.Прибывшим на место полицейским удалось задержать преступника - им оказался 30-летний менеджер банка "Траст". У него изъяли карабин "Сайга", на который имелось разрешение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".



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