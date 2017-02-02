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Менеджер банка "Траст" пошел в продуктовый магазин с карабином "Сайга"
9 февраля 2017 г. | Время публикации 13:20
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Столичные полицейские задержали злоумышленника, который пришел в продуктовый магазин на улице Новорязанская с карабином "Сайга", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель, владелец магазина, который заявил, что в заведении находится неизвестный мужчина, в руках которого - похожий на ружье предмет. "Незнакомец начал направлять оружие в сторону посетителей магазина, при этом высказывая готовность применить оружие к любому из находящихся в помещении", - отметил источник.

Прибывшим на место полицейским удалось задержать преступника - им оказался 30-летний менеджер банка "Траст". У него изъяли карабин "Сайга", на который имелось разрешение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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