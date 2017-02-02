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СК проверит врачей больницы в Щелково, возле которой насмерть замерзла пациентка
9 февраля 2017 г. | Время публикации 12:46 | Последние изменения 13:36
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Пожилая пациентка Щелковской клинической больницы N1 насмерть замерзла на территории учреждения. По данным телеканала РЕН-ТВ, женщина вышла из больницы около часа ночи, а спустя несколько часов ее тело в снегу обнаружили врачи. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняет региональное управление Следственного комитета РФ.

Как заявила дочь погибшей, 83-летняя женщина была пациенткой больницы, а врачи оставили ее без присмотра. "Когда мы стали спрашивать охранника, он сказал: она попросила - я открыл, я не знаю, кто приходит, кто уходит", - рассказала собеседница телеканала. Она также отметила, что несколько лет назад в этом же учреждении умер ее отец: его приняли с инфарктом только после долгих настойчивых уговоров, но потраченное время стоило мужчине жизни.

"В Щелковской районной больнице N1 в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также причины смерти женщины. В ходе доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей по правильности оказания медицинской помощи", - сообщили агентству "Москва" подмосковные следователи.
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Четверг, 9 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:23
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