"Борцы с вандализмом" замазали известное шутливое граффити на улице Щипок

На улице Щипок в Замоскворечье закрасили знаменитое граффити уличного художника Zoom, изображающее, собственно, щипок. "Потому что аккуратное и смешное граффити это вандализм, а белый прямоугольник – это красиво!" – написал пользователь инстаграма, выложивший фото замазанного изображения (орфография сохранена).
Граффити на улице Щипок просуществовало довольно долго – почти год. Обычно творения Zoom закрашиваются в считанные часы, причем краской, абсолютно не подходящей к цвету стен. По оценке художника, в Москве сохранилось от силы пять его работ из 70-ти. "Заново воссоздавать точно ничего не собираюсь – два раза одно и то же не бью", – сказал Zoom "Афише Daily".
С лета 2015 года Zoom создал в Москве десятки граффити, остроумно вписанных в городскую среду. Художник обыгрывает сцены из культовых фильмов, сериалов и мультфильмов, сюжеты шедевров живописи. Его работы нельзя назвать иначе, как искусством, но коммунальные службы исправно замазывают граффити, уродуя стены. Иногда Zoom отвечает на это новыми творениями.
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.