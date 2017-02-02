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"Борцы с вандализмом" замазали известное шутливое граффити на улице Щипок
9 февраля 2017 г. | Время публикации 13:50
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
На улице Щипок в Замоскворечье закрасили знаменитое граффити уличного художника Zoom, изображающее, собственно, щипок. "Потому что аккуратное и смешное граффити это вандализм, а белый прямоугольник – это красиво!" – написал пользователь инстаграма, выложивший фото замазанного изображения (орфография сохранена).

Граффити на улице Щипок просуществовало довольно долго – почти год. Обычно творения Zoom закрашиваются в считанные часы, причем краской, абсолютно не подходящей к цвету стен. По оценке художника, в Москве сохранилось от силы пять его работ из 70-ти. "Заново воссоздавать точно ничего не собираюсь – два раза одно и то же не бью", – сказал Zoom "Афише Daily".

Щипок, 30.

Фото опубликовано @zoomstreetart



С лета 2015 года Zoom создал в Москве десятки граффити, остроумно вписанных в городскую среду. Художник обыгрывает сцены из культовых фильмов, сериалов и мультфильмов, сюжеты шедевров живописи. Его работы нельзя назвать иначе, как искусством, но коммунальные службы исправно замазывают граффити, уродуя стены. Иногда Zoom отвечает на это новыми творениями.



А иногда замазанные граффити начинают "жить своей жизнью". Закрашенный в сентябре портрет Людмилы Гурченко на Садовнической набережной, выполненный губной помадой, проступил под слоем казенной краски.



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