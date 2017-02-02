"Борцы с вандализмом" замазали известное шутливое граффити на улице Щипок

17 декабря 2015 г. Москвич пожаловался в Минобороны и ФСБ на штурмовиков из "Звездных войн"

Жителю столицы настолько мешает граффити на Садово-Спасской улице, что свои жалобы он разослал даже администрации президента, Минобороны и ФСБ. Однако выиграть разбирательство ему будет весьма непросто.