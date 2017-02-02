Эксперты назвали квартирантов "по знакомству" самыми проблемными плательщиками Рубрики: Недвижимость

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"Практика показывает, что проблемы с взиманием арендной платы, в частности задержки выплат, чаще всего возникают у тех, кто заселяет квартирантов по рекомендации. Две трети случаев - именно с жильцами "по знакомству", - отметила представитель компании Оксана Полякова. По ее словам, помимо споров из-за несвоевременных платежей, на рынке аренды также популярны конфликты межличностного характера - около 30 процентов проблем возникает из-за неподобающего поведения жильцов. Кроме того, нередки случаи размолвок по материально-бытовым причинам, например, из-за порчи имущества.



В 16 процентах случаев столкновения возникают из-за дополнительных платежей, которые собственник квартиры пытается навязать своим жильцам. Кроме того, к раздору зачастую приводит невозвращение залога, выселение раньше срока, чрезмерный контроль со стороны хозяина жилья. Асоциальное поведение - с жалобами соседей - добавляет еще 10 процентов конфликтных ситуаций. А вот число попыток собственников повысить ставку аренды заметно уменьшилось: в сложившихся условиях огромного выбора предложений такая мера стала безрассудной. За последние два года на московском рынке аренды произошли ощутимые перемены: доля конфликтов из-за несвоевременности внесения платежа снизилась до 10 процентов от общего числа споров между нанимателями и наймодателями. Впрочем, как отмечается в исследовании компании "Инком-Недвижимость", одно остается неизменным: подавляющее число проблем возникает с квартирантами, которых посоветовали друзья или знакомые."Практика показывает, что проблемы с взиманием арендной платы, в частности задержки выплат, чаще всего возникают у тех, кто заселяет квартирантов по рекомендации. Две трети случаев - именно с жильцами "по знакомству", - отметила представитель компании Оксана Полякова. По ее словам, помимо споров из-за несвоевременных платежей, на рынке аренды также популярны конфликты межличностного характера - около 30 процентов проблем возникает из-за неподобающего поведения жильцов. Кроме того, нередки случаи размолвок по материально-бытовым причинам, например, из-за порчи имущества.В 16 процентах случаев столкновения возникают из-за дополнительных платежей, которые собственник квартиры пытается навязать своим жильцам. Кроме того, к раздору зачастую приводит невозвращение залога, выселение раньше срока, чрезмерный контроль со стороны хозяина жилья. Асоциальное поведение - с жалобами соседей - добавляет еще 10 процентов конфликтных ситуаций. А вот число попыток собственников повысить ставку аренды заметно уменьшилось: в сложившихся условиях огромного выбора предложений такая мера стала безрассудной.



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