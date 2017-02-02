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Тело мужчины обнаружено в шахте лифта торгового центра на востоке столицы
9 февраля 2017 г. | Время публикации 08:42 | Последние изменения 08:54
Рубрики: Происшествия  
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Следственный комитет по столице проводит проверку по факту обнаружения трупа мужчины в лифте торгового центра. Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошел накануне вечером в одном из торговых центров по улице Монтажная. В шахте служебного лифта было обнаружено тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте. Следователи осматривают место происшествия, устанавливается личность погибшего и обстоятельства происшествия.
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Четверг, 9 февраля 2017 г. // Последняя новость 08:42
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