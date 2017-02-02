Тело мужчины обнаружено в шахте лифта торгового центра на востоке столицы

Следственный комитет по столице проводит проверку по факту обнаружения трупа мужчины в лифте торгового центра. Как сообщается на сайте ведомства
, инцидент произошел накануне вечером в одном из торговых центров по улице Монтажная. В шахте служебного лифта было обнаружено тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте. Следователи осматривают место происшествия, устанавливается личность погибшего и обстоятельства происшествия.