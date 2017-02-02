Площадки фестивалей будут оформлять с учетом облика Москвы Рубрики: Архитектура

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"Мы направили обращение с просьбой учитывать при проектировании соответствующих мероприятий необходимость соблюдения облика объектов монументального искусства, скульптур, которые находятся на территории", - цитирует агентство



Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что столичный парламент также готов в ручном режиме направлять обращения организаторам ярмарок и фестивалей по конкретным адресам праздничных площадок, оформление которых кажется экспертам избыточным. "Мы готовы переговорить с устроителями этих ярмарок, чтобы они более щадяще относились к установке сооружений. Абсолютно никаких проблем нет", - подчеркнул Шапошников. Департамент культурного наследия Москвы обратился к чиновникам, отвечающим за организацию фестивалей, с просьбой уделять большее внимание оформлению площадок, на которых проводятся мероприятия, поскольку оно зачастую является избыточным и не вписывается в архитектурный облик города."Мы направили обращение с просьбой учитывать при проектировании соответствующих мероприятий необходимость соблюдения облика объектов монументального искусства, скульптур, которые находятся на территории", - цитирует агентство "Москва" замглавы департамента Сергея Мирзояна.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что столичный парламент также готов в ручном режиме направлять обращения организаторам ярмарок и фестивалей по конкретным адресам праздничных площадок, оформление которых кажется экспертам избыточным. "Мы готовы переговорить с устроителями этих ярмарок, чтобы они более щадяще относились к установке сооружений. Абсолютно никаких проблем нет", - подчеркнул Шапошников.



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