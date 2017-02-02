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Приезжую студентку московского вуза вторые сутки держат под охраной во "Внуково" из-за технического сбоя
9 февраля 2017 г. | Время публикации 19:40
Рубрики: Общественный транспорт, Общество  
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Moscow-Live.ru
Студентка из Монголии, которая проходит обучение в Художественно-промышленном университете имени Строганова, вторые сутки вынуждена обитать в нейтральной зоне аэропорта "Внуково" из-за некой ошибки в системе. По данным радиостанции "Говорит Москва", завтра ее отправят на родину.

"Я на зимние каникулы уехала в Индию, обратно приехала в Москву, а через границу не пускают, говорят, что запрет на въезд. Сегодня адвокат съездил, а также сотрудники университета, оказалось, что ошибка в системе. Но это будет исправляться в течение месяца", - рассказала Энхдалай Эрдэнэмаа.

Пока с ее проблемой разбираются, девушка вынуждена вторые сутки сидеть на скамейке в нейтральной зоне аэропорта с двумя приставленными к ней охранниками. "Даже нужно спрашивать, когда можно в туалет. Паспорт у меня забрали и визу действительную фотографировать не разрешили, чтобы отправить адвокату", - отметила Эрдэнэмаа.
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