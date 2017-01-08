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Скандальная гонщица попала в больницу после очередного задержания
9 января 2017 г. | Время публикации 08:34
Рубрики: Общество  
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Агентство городских новостей "Москва"
Скандально известная автогонщица Мара Багдасарян вновь оказалась в центре внимания СМИ после очередного задержания. Как сообщает РЕН ТВ, вечером 8 января сотрудники ДПС остановили авто Мары и при проверке документов обнаружили на ее счету еще несколько неоплаченных штрафов.

После задержания любительнице скоростной езды стало плохо, и ей вызвали скорую. Поздним вечером девушка покинула клинику, куда в итоге была помещена. Напомним, в ноябре прошлого года она была задержана и доставлена в суд: как выяснилось, в отношении стритрейсерши был составлен 51 протокол об административном правонарушении, при этом ни один из штрафов оплачен не был. Всего за семь дней судебных заседаний Багдасарян было назначено 24 дня административного ареста, 595 часов обязательных работ, а также административные штрафы на общую сумму 134 тысячи рублей.
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За семь дней заседаний Маре Багдасарян было назначено 24 дня ареста, 10 из которых она отбыла, 595 часов обязательных работ, а также штрафы на сумму 134 тысячи рублей. Работы она будет отбывать в качестве дворника.

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