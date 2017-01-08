Подмосковным школам рекомендовано отменять занятия в случае сильных морозов

Министерство образования Московской области опубликовало
рекомендацию об отмене занятий в школах при морозе в минус 25 градусов и ниже. В настоящее время в 32 муниципальных образованиях региона продолжаются плановые каникулы, которые завершатся во вторник, 10 января.
"В связи с сильными морозами Министерством образования Московской области даны рекомендации всем руководителям муниципальных органов управления образованием по фактической погоде принимать решение о начале образовательного процесса, о работе школ, детских садов. Рекомендуется отменять занятия в школах для школьников первых-четвертых классов при температуре минус 25 градусов и ниже, пятых-девятых классов - минус 30 градусов и ниже, 10-11 классов - минус 31 градус и ниже", - отметили в ведомстве.
Отметим, что минувшая ночь стала одной из самых морозных - в Москве температура опускалась до минус 29, в области - до минус 34. С 10 января в городе должно начаться потепление
, которое принесет к выходным плюсовые температуры, однако ближайшей ночью морозы в регионе сохранятся: в Подмосковье, по данным Гидрометцентра РФ
, ожидается минус 17-22, а местами до минус 26.