Подмосковным школам рекомендовано отменять занятия в случае сильных морозов

8 января 2017 г. После лютых морозов в столице потеплеет до плюса

К середине рабочей недели температура вернется к норме, а затем даже превысит ее. Во вторник морозы ослабнут до минус 10 – минус 8, днем в пятницу будет минус 6 – минус 1, а в субботу ожидается до плюс трех градусов.