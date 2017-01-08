Новогодние елки начали принимать в утиль в столице

Жители столицы смогут сдать на утилизацию новогодние елки. Как сообщает M24.ru
со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования, до 15 января их будут принимать на утилизацию в экоцентре "Битцевский лес" в Новоясеневском тупике, 1/3 с 8:00 до 17:00.
Для утилизации будут приниматься елки, сосны, пихты без мишуры и украшений. Собранные деревья отправят на перерабатывающее предприятие и превратят в почвогрунт, в новом качестве они отправятся в Тимирязевский питомник. Живые елки также можно сдать в специальный пункт приема в парке "Сокольники", где пройдет акция "Вторая жизнь новогодней ели". Желающих передать парку ель для дальнейшей посадки будут ждать в Большом розарии с 10:00 до 17:00 вплоть до февраля. Принимать будут елки, которые стояли в домах в кадках и в емкостях с песком.