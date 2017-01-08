]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
января
pda
Поиск
Архив

Новогодние елки начали принимать в утиль в столице
9 января 2017 г. | Время публикации 12:36 | Последние изменения 14:53
Рубрики: Праздники, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Жители столицы смогут сдать на утилизацию новогодние елки. Как сообщает M24.ru со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования, до 15 января их будут принимать на утилизацию в экоцентре "Битцевский лес" в Новоясеневском тупике, 1/3 с 8:00 до 17:00.

Для утилизации будут приниматься елки, сосны, пихты без мишуры и украшений. Собранные деревья отправят на перерабатывающее предприятие и превратят в почвогрунт, в новом качестве они отправятся в Тимирязевский питомник. Живые елки также можно сдать в специальный пункт приема в парке "Сокольники", где пройдет акция "Вторая жизнь новогодней ели". Желающих передать парку ель для дальнейшей посадки будут ждать в Большом розарии с 10:00 до 17:00 вплоть до февраля. Принимать будут елки, которые стояли в домах в кадках и в емкостях с песком.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Отслужившие новогодние елки начнут принимать в переработку с 9 января
6 января 2017 г.
Отслужившие новогодние елки начнут принимать в переработку с 9 января
Москвичи смогут сдать живые ели, сосны и пихты в пункт раздельного сбора мусора в экоцентре "Битцевский лес". Из древесины впоследствии сделают щепу и почвогрунт, используемые в качестве удобрений.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.01.2017   17:12
1
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 9 января 2017 г. // Последняя новость 16:59
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>