Новогодние елки начали принимать в утиль в столице Общество Рубрики: Праздники

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Для утилизации будут приниматься елки, сосны, пихты без мишуры и украшений. Собранные деревья отправят на перерабатывающее предприятие и превратят в почвогрунт, в новом качестве они отправятся в Тимирязевский питомник. Живые елки также можно сдать в специальный пункт приема в парке "Сокольники", где пройдет акция "Вторая жизнь новогодней ели". Желающих передать парку ель для дальнейшей посадки будут ждать в Большом розарии с 10:00 до 17:00 вплоть до февраля. Принимать будут елки, которые стояли в домах в кадках и в емкостях с песком. Жители столицы смогут сдать на утилизацию новогодние елки. Как сообщает M24.ru со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования, до 15 января их будут принимать на утилизацию в экоцентре "Битцевский лес" в Новоясеневском тупике, 1/3 с 8:00 до 17:00.Для утилизации будут приниматься елки, сосны, пихты без мишуры и украшений. Собранные деревья отправят на перерабатывающее предприятие и превратят в почвогрунт, в новом качестве они отправятся в Тимирязевский питомник. Живые елки также можно сдать в специальный пункт приема в парке "Сокольники", где пройдет акция "Вторая жизнь новогодней ели". Желающих передать парку ель для дальнейшей посадки будут ждать в Большом розарии с 10:00 до 17:00 вплоть до февраля. Принимать будут елки, которые стояли в домах в кадках и в емкостях с песком.



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