Автовокзал "Щелковский" превратится в "корабль" с кинотеатром

Москомархитектура утвердила дизайн-проект нового здания автовокзала "Щёлковский". Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, после реконструкции здание 1971 года постройки превратится в стеклянный корабль с кинотеатром, автостоянкой и магазинами.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, новое здание будет иметь шесть наземных и пять подземных этажей. На первом разместятся кассовый зал, камеры хранения и справочная. Три других этажа отведут под торговые павильоны, а на пятом появится кинотеатр с залом на 500 человек и кафе. На шестом этаже организуют залы ожидания с удобными креслами и дополнительные камеры хранения. Также в новом здании будет подземная автостоянка на 955 машино-мест.
Автовокзал сможет принять до 15 тысяч пассажиров в сутки, в час пик — порядка тысячи человек и в среднем около 1615 рейсов. Он был закрыт на реконструкцию в позапрошлом году
, ранее сообщалось о намерении разработать концепцию развития
столичных автовокзалов до 2020 года с применением новейших технологий и передового мирового опыта, а также передать "Мосгортрансу" управление несколькими столичными автовокзалами. Как заявили ранее в департаменте транспорта, создание единых условий для коммерческих перевозчиков позволит им выстроить прибывание и отправление своих рейсов, исходя из логистической и экономической эффективности, а также установить единые цены на автостанциях.