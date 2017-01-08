]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
января
pda
Поиск
Архив

Автовокзал "Щелковский" превратится в "корабль" с кинотеатром
9 января 2017 г. | Время публикации 08:03
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Москомархитектура утвердила дизайн-проект нового здания автовокзала "Щёлковский". Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, после реконструкции здание 1971 года постройки превратится в стеклянный корабль с кинотеатром, автостоянкой и магазинами.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, новое здание будет иметь шесть наземных и пять подземных этажей. На первом разместятся кассовый зал, камеры хранения и справочная. Три других этажа отведут под торговые павильоны, а на пятом появится кинотеатр с залом на 500 человек и кафе. На шестом этаже организуют залы ожидания с удобными креслами и дополнительные камеры хранения. Также в новом здании будет подземная автостоянка на 955 машино-мест.

Автовокзал сможет принять до 15 тысяч пассажиров в сутки, в час пик — порядка тысячи человек и в среднем около 1615 рейсов. Он был закрыт на реконструкцию в позапрошлом году, ранее сообщалось о намерении разработать концепцию развития столичных автовокзалов до 2020 года с применением новейших технологий и передового мирового опыта, а также передать "Мосгортрансу" управление несколькими столичными автовокзалами. Как заявили ранее в департаменте транспорта, создание единых условий для коммерческих перевозчиков позволит им выстроить прибывание и отправление своих рейсов, исходя из логистической и экономической эффективности, а также установить единые цены на автостанциях.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
На МКАД открыли новый автовокзал, а в Щелково временно закроют
6 апреля 2015 г.
На МКАД открыли новый автовокзал, а в Щелково временно закроют
Новый автовокзал предназначен для обслуживания пассажиров, прибывающих и отправляющихся в южные регионы России и страны СНГ. Осенью на него перенаправят маршруты с Щелковского автовокзала, который закроется на реконструкцию.
16 мая 2014 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.01.2017   10:06
1
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 9 января 2017 г. // Последняя новость 09:43
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>