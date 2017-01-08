Автовокзал "Щелковский" превратится в "корабль" с кинотеатром

6 апреля 2015 г. На МКАД открыли новый автовокзал, а в Щелково временно закроют

Новый автовокзал предназначен для обслуживания пассажиров, прибывающих и отправляющихся в южные регионы России и страны СНГ. Осенью на него перенаправят маршруты с Щелковского автовокзала, который закроется на реконструкцию.