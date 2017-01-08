Жители 15 жилых домов в Красногорске вторые сутки остаются без отопления Областная инфраструктура Рубрики: Коммунальное хозяйство

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По словам министра, авария произошла из-за скачка газа на котельной, в результате которого сработала автоматика и котельная выключилась. После этого произошел гидроудар, связанный с резкой остановкой котельной, но протечку, появившуюся после перезапуска котельной, оперативно ликвидировали.



"В принципе, ничего внештатного не было. Но при этом управляющая компания ООО "ДЭЗ" несанкционированно, не имея на то ни полномочий, ни команд оперативного штаба спустила теплоноситель в домах. Это является даже не правонарушением, это является преступлением. Поэтому сегодня в штаб пригласили прокуратуру для того, чтобы они приняли участие в этой работе и сделали свои процессуальные выводы. Если бы не сливали теплоноситель, то таких проблем бы не было. Включили бы спокойно все дома", - подчеркнул Хромушин.



Отметим, что без теплоснабжения в морозы накануне в Красногорске остались 84 многоквартирных дома и около 12 тысяч человек, в городе был введен В подмосковном Красногорске, где накануне утром произошла авария на частной котельной "КМЗ им. Зверева", без теплоснабжения до сих пор остаются жители 15 многоквартирных домов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина. По его словам, тепло в эти дома поступит в течение следующих двух часов.По словам министра, авария произошла из-за скачка газа на котельной, в результате которого сработала автоматика и котельная выключилась. После этого произошел гидроудар, связанный с резкой остановкой котельной, но протечку, появившуюся после перезапуска котельной, оперативно ликвидировали."В принципе, ничего внештатного не было. Но при этом управляющая компания ООО "ДЭЗ" несанкционированно, не имея на то ни полномочий, ни команд оперативного штаба спустила теплоноситель в домах. Это является даже не правонарушением, это является преступлением. Поэтому сегодня в штаб пригласили прокуратуру для того, чтобы они приняли участие в этой работе и сделали свои процессуальные выводы. Если бы не сливали теплоноситель, то таких проблем бы не было. Включили бы спокойно все дома", - подчеркнул Хромушин.Отметим, что без теплоснабжения в морозы накануне в Красногорске остались 84 многоквартирных дома и около 12 тысяч человек, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации . При этом местные власти обещали восстановить работу котельной до полуночи, но в конечном счете сотни людей остались без обогрева при -30 градусах за окном.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 8 января 2017 г. Режим ЧС введен в Красногорске из-за повторного отключения тепла в домах

Без тепла в морозы остались 84 многоквартирных дома и около 12 тысяч человек. Утечка теплоносителя произошла на частной котельной "КМЗ им. Зверева", которая находится на балансе завода. Подать тепло обещают до полуночи.

