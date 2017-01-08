Около полусотни рейсов отменили в столичных аэропортах из-за мороза

8 января 2017 г. Московским родителям разрешили не отправлять маленьких детей в школу

Все столичные школы заработают в обычном режиме в понедельник, но ученики первого-четвертого классов по решению родителей могут остаться дома из-за морозов. Для них организуют дистанционные консультации.