Около полусотни рейсов отменили в столичных аэропортах из-за мороза

Из-за мороза отменены около полусотни рейсов в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково". Как сообщается на сайте
"Яндекс. Расписание", в аэропорту "Внуково" отменены два рейса, в "Домодедово" и "Шереметьево" отменены соответственно 10 и 33 рейса. Кроме того, в "Домодедово" задержаны еще 10, а в "Шереметьево" - 9 рейсов.
Тем временем ученикам начальной школы в Москве разрешено пропустить
первый после каникул учебный день. Официально занятия не отменены, но детям, которых родители решили оставить дома, департамент образования города пообещал организовать консультации в дистанционном режиме. Впрочем, синоптики обещают, что к вечеру мороз в Москве начнет ослабевать, Аномальные холода отступят в середине послепраздничной недели, а к следующим выходным потеплеет
до плюс трех градусов.