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Около полусотни рейсов отменили в столичных аэропортах из-за мороза
9 января 2017 г. | Время публикации 11:25 | Последние изменения 14:59
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Из-за мороза отменены около полусотни рейсов в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково". Как сообщается на сайте "Яндекс. Расписание", в аэропорту "Внуково" отменены два рейса, в "Домодедово" и "Шереметьево" отменены соответственно 10 и 33 рейса. Кроме того, в "Домодедово" задержаны еще 10, а в "Шереметьево" - 9 рейсов.

Тем временем ученикам начальной школы в Москве разрешено пропустить первый после каникул учебный день. Официально занятия не отменены, но детям, которых родители решили оставить дома, департамент образования города пообещал организовать консультации в дистанционном режиме. Впрочем, синоптики обещают, что к вечеру мороз в Москве начнет ослабевать, Аномальные холода отступят в середине послепраздничной недели, а к следующим выходным потеплеет до плюс трех градусов.
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