Мобильное приложение для бывших алкоголиков и наркоманов заработает в течение года

10 ноября 2016 г. Столичным наркозависимым начали выдавать антидоты от передозировки

Для столичных наркологических центров закупили 30 тысяч упаковок препарата-антидота "Налоксон", который выдают прошедшим лечение в наркодиспансерах. Итоги проекта подведут весной следующего года.