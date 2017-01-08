]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
января
pda
Поиск
Архив

Мобильное приложение для бывших алкоголиков и наркоманов заработает в течение года
9 января 2017 г. | Время публикации 09:43
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Мобильное приложение с консультациями для выздоравливающих алкоголиков и наркозависимых появится в 2018 году. Как рассказал M24.ru главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, с помощью мобильного сервиса проходящие лечение от алкогольной и наркотической зависимости смогут проконсультироваться с врачами в онлайн-режиме, а также пообщаться с членами анонимных сообществ.

"Нам нужно приложение-напоминалка, так как наши пациенты такие хаотические, им нужно все время о чем-то напоминать, о чем-то проинформировать", – добавил главный нарколог страны, пояснив, что сейчас ведутся переговоры с инвесторами, которые должны сделать приложение в следующем году. С помощью приложения пациенты смогут получить бесплатную консультацию от врача, пообщаться в сообществе анонимных алкоголиков или наркоманов, а также получить другую необходимую информацию.

Другие эксперты полагают, что приложение будет весьма полезно на начальном этапе выздоровления, однако для людей, страдающих такими болезнями, необходимо живое общение в группах самопомощи. У таких групп есть собственные сайты с онлайн-расписанием собраний, и в приложение можно было бы внести сервис напоминания о собраниях анонимных групп. Ранее сообщалось о намерении помогать проходящим реабилитацию с трудоустройством и выдавать наркоманам препараты от передозировки.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Столичным наркозависимым начали выдавать антидоты от передозировки
10 ноября 2016 г.
Столичным наркозависимым начали выдавать антидоты от передозировки
Для столичных наркологических центров закупили 30 тысяч упаковок препарата-антидота "Налоксон", который выдают прошедшим лечение в наркодиспансерах. Итоги проекта подведут весной следующего года.
4 апреля 2016 г.
7 сентября 2015 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.01.2017   10:06
1
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 9 января 2017 г. // Последняя новость 09:43
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>