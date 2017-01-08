Мобильное приложение для бывших алкоголиков и наркоманов заработает в течение года

Мобильное приложение
с консультациями для выздоравливающих алкоголиков и наркозависимых появится в 2018 году. Как рассказал M24.ru
главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, с помощью мобильного сервиса проходящие лечение от алкогольной и наркотической зависимости смогут проконсультироваться с врачами в онлайн-режиме, а также пообщаться с членами анонимных сообществ.
"Нам нужно приложение-напоминалка, так как наши пациенты такие хаотические, им нужно все время о чем-то напоминать, о чем-то проинформировать", – добавил главный нарколог страны, пояснив, что сейчас ведутся переговоры с инвесторами, которые должны сделать приложение в следующем году. С помощью приложения пациенты смогут получить бесплатную консультацию от врача, пообщаться в сообществе анонимных алкоголиков или наркоманов, а также получить другую необходимую информацию.
Другие эксперты полагают, что приложение будет весьма полезно на начальном этапе выздоровления, однако для людей, страдающих такими болезнями, необходимо живое общение в группах самопомощи. У таких групп есть собственные сайты с онлайн-расписанием собраний, и в приложение можно было бы внести сервис напоминания о собраниях анонимных групп. Ранее сообщалось о намерении помогать проходящим реабилитацию с трудоустройством
и выдавать наркоманам препараты от передозировки
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