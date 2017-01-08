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Два человека замерзли насмерть за праздники в Москве, в больницы попали 160
9 января 2017 г. | Время публикации 15:27 | Последние изменения 16:21
Рубрики: Погода, Общество  
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Moscow-Live.ru
Два человека замерзли насмерть во время новогодних праздников в Москве, из-за обморожения к медикам обратились 158 человек, включая 12 детей. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк. По его словам, госпитализация понадобилась 129 пострадавшим, в том числе семи детям, передает "Интерфакс".

С переохлаждением госпитализирован 31 человек. Гуменюк отметил, что с работой городской инфраструктуры эти случаи не связаны: "Люди могли переохладиться или обморозиться, приехав с дачи в электричке или недостаточно утеплившись". Он добавил, что в ближайшие дни, по ожиданиям, горожане станут чаще вызывать скорую помощь из-за перепада температур и атмосферного давления. Напомним, на к концу недели в столице резко потеплеет до плюсовых значений.

От петард, по данным специалиста, в праздники пострадали 43 человека – на десять меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Были в том числе пострадавшие с травматическими ампутациями пальцев", – цитирует Гуменюка агентство "Москва", не уточняя, идет ли речь о нынешних случаях или прошлогодних.

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