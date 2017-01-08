"Яндекс" назвал самые популярные остановки общественного транспорта Рубрики: Общественный транспорт

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Как сообщает пресс-служба "Яндекса", в столице насчитывается около 11 тысяч остановок наземного транспорта, в среднем на каждую улицу приходится по две остановки. Самые популярные остановки общественного транспорта находятся около станции метро "Проспект Вернадского" - остановка автобусов номер 616, 715к, 793, 788, 715 и 497. На втором месте "Кунцевская" - с 11 автобусами. На третьем снова "Проспект Вернадского" с остановкой автобусов 830 и 810. На четвертом - "Бульвар Дмитрия Донского". Кроме того, больше всего пассажиров на остановках около станций метро "Славянский бульвар", "Полежаевская", "Юго-Западная", "Петровско-Разумовская", "Университет" и "Царицыно".



Согласно данным исследования, пассажиры начинают активно пользоваться наземным транспортом с 05:00 - одновременно с началом его работы. Утренний час пик в автобусах, троллейбусах и трамваях приходится на 08:00, затем число пассажиров начинает спадать, днем их меньше всего в период с 11:00 до 13:00, с 14:00 их число начинает расти. Пик приходится на 18:00, загрузка остановок сохраняется примерно до 20:00, свободно становится после 21:00. С утра особенно много пассажиров в спальных районах, особенно в западной и юго-западной части столицы. В вечерние часы количество людей резко увеличивается на автовокзалах, откуда можно уехать в ближнее Подмосковье. В выходные дни пассажиропоток плавно увеличивается с 05:00 до 14:00, а затем идет на спад. В "Яндексе" составили рейтинг популярности остановок общественного транспорта. Как сообщается на сайте компании , самые посещаемые остановки расположены рядом со станциями метро и железной дороги. Рейтинг популярности остановок был составлен на основе данных приложения "Яндекс.Транспорт": аналитики подсчитали количество пользователей, запускавших программу.Как сообщает пресс-служба "Яндекса", в столице насчитывается около 11 тысяч остановок наземного транспорта, в среднем на каждую улицу приходится по две остановки. Самые популярные остановки общественного транспорта находятся около станции метро "Проспект Вернадского" - остановка автобусов номер 616, 715к, 793, 788, 715 и 497. На втором месте "Кунцевская" - с 11 автобусами. На третьем снова "Проспект Вернадского" с остановкой автобусов 830 и 810. На четвертом - "Бульвар Дмитрия Донского". Кроме того, больше всего пассажиров на остановках около станций метро "Славянский бульвар", "Полежаевская", "Юго-Западная", "Петровско-Разумовская", "Университет" и "Царицыно".Согласно данным исследования, пассажиры начинают активно пользоваться наземным транспортом с 05:00 - одновременно с началом его работы. Утренний час пик в автобусах, троллейбусах и трамваях приходится на 08:00, затем число пассажиров начинает спадать, днем их меньше всего в период с 11:00 до 13:00, с 14:00 их число начинает расти. Пик приходится на 18:00, загрузка остановок сохраняется примерно до 20:00, свободно становится после 21:00. С утра особенно много пассажиров в спальных районах, особенно в западной и юго-западной части столицы. В вечерние часы количество людей резко увеличивается на автовокзалах, откуда можно уехать в ближнее Подмосковье. В выходные дни пассажиропоток плавно увеличивается с 05:00 до 14:00, а затем идет на спад.



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