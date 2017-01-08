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Замерзающие москвичи стали чаще пользоваться услугами такси
9 января 2017 г. | Время публикации 18:47
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Столичные таксомоторные компании зафиксировали резкий рост заказов машин из-за наступления морозов в регионе. Так, в период с 6 по 8 января поездок на такси было примерно на 30 процентов больше, чем в предыдущие праздничные дни, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса "Яндекс.Такси".

Схожую статистику озвучили в организации "Такси-Ритм". "Если брать шестое число, то рост по входящим звонкам относительно других дней составил 25 процентов, на Рождество количество вызовов увеличилось на 40-45 процентов. На рост заказов повлияли праздники и мороз", - рассказал представитель диспетчерской службы компании.

В службе такси "Ангел" отметили, что морозная погода также повлияла и на количество машин, которые выехали на работу 9 января. "Утром у нас был аншлаг, почти такое же количество заказов, как и на Новый год. Очень много хотели людей заказать такси утром, связано это с тем, что многие автовладельцы просто не смогли завести свой автомобиль. Мы это сами испытали на себе, так как не все таксисты смогли выйти на линию", - поделился управляющий делами службы заказа Игорь Медведев.

Директор "Формулы Такси" Богдан Коношенко, в свою очередь, высказал иную версию резкого повышения спроса на такси. По его словам, причина не только в сильных морозах, а в финансовом кризисе, из-за которого огромное число жителей города все праздники провели в городе, сообщает РБК.
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