Годовалого ребенка убило упавшим телевизором на юго-востоке столицы

Полиция проводит проверку по факту гибели ребенка, на которого упал телевизор. Как сообщается на сайте
СК РФ по столице, инцидент произошел вечером 8 января в доме на улице Недорубова, где при уборке квартиры на годовалую девочку упал телевизор. Несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась на месте от полученных травм. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль отреагировал на инцидент, сообщив в Twitter