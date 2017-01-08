]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
января
pda
Поиск
Архив

Водителей и пешеходов призвали к осторожности из-за тумана
9 января 2017 г. | Время публикации 14:56 | Последние изменения 16:19
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
С 14:00 9 января до 11:00 10 января в Москве ожидается туман, из-за которого возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС. Синоптики связывают появление тумана с повышенной влажностью, сильным морозом и безветрием на фоне активных промышленных выбросов, сообщает агентство "Москва".

В условиях тумана водителям рекомендуется снизить скорость движения и избегать внезапных маневров, пользоваться габаритными огнями, противотуманными фарами и аварийной сигнализацией вне зависимости от времени суток. Включать дальний свет фар категорически запрещается, поскольку в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, препятствующий видимости и отражающий свет фар. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде при движении по краю проезжей части и в темное время суток.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.01.2017   17:12
1
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 9 января 2017 г. // Последняя новость 16:59
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>