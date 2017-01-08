Водителей и пешеходов призвали к осторожности из-за тумана Рубрики: Погода

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В условиях тумана водителям рекомендуется снизить скорость движения и избегать внезапных маневров, пользоваться габаритными огнями, противотуманными фарами и аварийной сигнализацией вне зависимости от времени суток. Включать дальний свет фар категорически запрещается, поскольку в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, препятствующий видимости и отражающий свет фар. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде при движении по краю проезжей части и в темное время суток. С 14:00 9 января до 11:00 10 января в Москве ожидается туман, из-за которого возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС . Синоптики связывают появление тумана с повышенной влажностью, сильным морозом и безветрием на фоне активных промышленных выбросов, сообщает агентство "Москва" В условиях тумана водителям рекомендуется снизить скорость движения и избегать внезапных маневров, пользоваться габаритными огнями, противотуманными фарами и аварийной сигнализацией вне зависимости от времени суток. Включать дальний свет фар категорически запрещается, поскольку в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, препятствующий видимости и отражающий свет фар. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде при движении по краю проезжей части и в темное время суток.



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