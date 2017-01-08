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Московским гостиницам дали установку разработать униформу к Кубку конфедераций и ЧМ-2018
9 января 2017 г. | Время публикации 13:09 | Последние изменения 14:48
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Global Look Press
Столичные власти предложили отелям и хостелам Москвы разработать тематическую униформу на время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018-м, сообщается на сайте мэрии города. Соответствующие рекомендации по внешнему виду персонала подготовил Департамент спорта и туризма.

"Униформа работников гостиниц должна соответствовать духу спортивных праздников, который принесут городу Кубок конфедераций и чемпионат мира. Одежду администраторов, менеджеров, горничных и уборщиков предлагается разнообразить рисунками или наклейками в виде мячей и другой атрибутики футбола. Также можно стилизовать униформу под футболки национальных сборных", - считают в ведомстве.

В департаменте также добавили, что в отелях появятся афиши театров и музеев как на русском, так и на английском языках. Также гостиницам рекомендовано повесить двуязычное расписание футбольных матчей и информацию о фан-зоне.

Отметим, что с 1 января были лишены права предоставлять гостиничные услуги отели и хостелы, которые не прошли классификацию. Информация о заведениях, которые не прошли классификацию, но продолжают оказывать гостиничные услуги, будет поступать в правоохранительные органы. За остальными отелями власти организуют усиленный контроль, чтобы никто не пририсовывал себе "лишние" звезды.
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