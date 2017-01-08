Московским гостиницам дали установку разработать униформу к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

29 декабря 2016 г. Мэрия классифицировала все городские гостиницы и хостелы

В общей сложности различные категории получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров. Все остальные отели с 1 января 2017 года будут лишены права заниматься гостиничной деятельностью.