Посольство США в Москве приостановило выдачу виз из-за проблем с водоснабжением Рубрики: Общество

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В посольстве уточнили, что консульский отдел временно не оказывает услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также с рассмотрением несросчных запросов от граждан США. Отдел американских граждан рассматривает только экстренные запросы.



При этом в пресс-службе компании "Мосводоканал" о проблемах американского посольства в Москве ничего не знают. "Никаких заявок не было, мы никаких ограничений не устанавливали", - рассказала собеседница агентства. Посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи виз из-за проблем с водоснабжением "до дальнейшего уведомления", сообщает РИА "Новости" . Визовым заявителям рекомендуется следить за обновлениями на сайте ustraveldocs.com В посольстве уточнили, что консульский отдел временно не оказывает услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также с рассмотрением несросчных запросов от граждан США. Отдел американских граждан рассматривает только экстренные запросы.При этом в пресс-службе компании "Мосводоканал" о проблемах американского посольства в Москве ничего не знают. "Никаких заявок не было, мы никаких ограничений не устанавливали", - рассказала собеседница агентства.



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