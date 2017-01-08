Полиция не дала провести в московском метро флешмоб "без штанов"

В московском метро не удалось провести акцию "В метро без штанов", которую ежегодно устраивают в десятках городов мира. По правилам, участники должны появиться в подземке в нижнем белье и вести себя максимально естественно. Как сообщает "Московский комсомолец"
, организатора флешмоба задержали днем 8 января на станции "Цветной бульвар" и доставили в участок для проверки документов.
Предполагалось, что участники московской акции должны были снять штаны уже в вагоне метро и проехать так несколько станций. По данным СМИ, задержанному пытались вменить административную статью об организации массового мероприятия с нарушением общественного порядка. Акция "В метро без штанов" проходит с 2001 года в разных городах мира. Политического или социального смысла она не несет.
В прошлом году несколько молодых людей проехали без штанов
по Замоскворецкой линии метро, после чего полиция устроила проверку для выяснения личностей участников, а также наличия или отсутствия состава преступления или административного правонарушения. О результатах проверки не сообщалось.