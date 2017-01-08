Полиция не дала провести в московском метро флешмоб "без штанов" Рубрики: Общество

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Предполагалось, что участники московской акции должны были снять штаны уже в вагоне метро и проехать так несколько станций. По данным СМИ, задержанному пытались вменить административную статью об организации массового мероприятия с нарушением общественного порядка. Акция "В метро без штанов" проходит с 2001 года в разных городах мира. Политического или социального смысла она не несет.



В прошлом году несколько молодых людей



В московском метро не удалось провести акцию "В метро без штанов", которую ежегодно устраивают в десятках городов мира. По правилам, участники должны появиться в подземке в нижнем белье и вести себя максимально естественно. Как сообщает "Московский комсомолец" , организатора флешмоба задержали днем 8 января на станции "Цветной бульвар" и доставили в участок для проверки документов.Предполагалось, что участники московской акции должны были снять штаны уже в вагоне метро и проехать так несколько станций. По данным СМИ, задержанному пытались вменить административную статью об организации массового мероприятия с нарушением общественного порядка. Акция "В метро без штанов" проходит с 2001 года в разных городах мира. Политического или социального смысла она не несет.В прошлом году несколько молодых людей проехали без штанов по Замоскворецкой линии метро, после чего полиция устроила проверку для выяснения личностей участников, а также наличия или отсутствия состава преступления или административного правонарушения. О результатах проверки не сообщалось.



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