Против реновации проголосовали 400 домов, но общее число участников реновации останется прежним

В программу реновации не войдут около 200 домов, еще столько же могут к ним присоединиться, поскольку многие их жители голосуют против участия в программе. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал во время прямой трансляции в соцсети "ВКонтакте"
.
"Сегодня голосуют 4,5 тысячи домов. Из них порядка 200 домов проголосовали против, они уже не войдут в программу. Еще около 200 домов находятся в пограничном состоянии. Я думаю, они тоже не войдут в программу", - сказал Собянин, отметив, что власти получают достаточно много протоколов собраний жителей домов, которые в список не попали, но на собраниях проголосовали за вхождение в программу. В итоге в программу должны войти первоначальные 4,5 тысячи домов, проголосовавших против заменят те, кто решил войти в программу на общедомовых собраниях.
Между тем мэр предложил ограничить вхождение домов в программу реновации. По его словам, многие москвичи опасаются, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию. "Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу", - заявил мэр Москвы.
Мэр также рассказал, что в ближайшее время на ВДНХ представят варианты квартир, в которые будут переселять жителей пятиэтажек. "Мы в настоящее время готовим там постоянно действующую выставку, где можно будет посмотреть макеты квартир с реальными отделкой, с реальными площадями и так далее. И я надеюсь, после принятия программы все-таки мы будем демонстрировать уже реальные дома", - сказал Собянин. Если житель пятиэтажки предпочтет новой квартире денежную компенсацию, то он выедет из старой квартиры только после получения денег. Компенсация будет выплачиваться исходя из рыночной стоимости квартиры.
Отметим, что эксперты раскритиковали вид новых квартир, представленных в недавнем рекламном буклете. По их словам, власти намерены сэкономить на отделке квартир, выбирая самые дешевые и неэкологичные материалы
, а новоселам в итоге придется все переделывать. Что же до собраний собственников, то они нередко проходят с явными нарушениями: неизвестные молодые люди избивают активистов
, фиксирующих ход собрания, а юристы напоминают, что решения собственников жилья относительно дома в целом не имеют юридической силы.
Тем временем Совет по правам человека призвал отклонить законопроект
или отложить его рассмотрение минимум на полгода, указывая на то, что в законопроекте отсутствует убедительное обоснование необходимости и действительной цели его принятия, а излишняя поспешность в принятии может привести к ошибкам и усилить социальную напряженность. К тому же власти Москвы еще не выполнили своих обязательств перед 80 тысячами очередников и жителями непригодных для проживания и аварийных домов, не вошедших в список программы реновации.