Фундаменты древних церквей и часть первого водопровода обнаружили в столице

19 мая 2017 г. На Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века

На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII–XVIII веков, металлические конские подковы и обувные набойки, медные монеты XVIII–XX веков, гвозди и керамику. А на Старой площади обнаружены следы защитных рвов XVI века.