Фундаменты древних церквей и часть первого водопровода обнаружили в столице

Археологи обнаружили фундаменты четырех церквей в центре Москвы в ходе программы благоустройства "Моя улица". Как сообщается на сайте столичной мэрии
, речь идет о церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы, церкви Сошествия Святого Духа, церкви Святителя Николая Чудотворца и церкви Спаса Преображения в Пушкарях. Все они были снесены в 1920–1930-е годы.
Храмы были построены в XVI–XVII веках. Остатки их фундаментов нашли в районе Большой Лубянки, Сретенки и Гоголевского бульвара. Также во время работ на Сретенке около дома 26 специалисты обнаружили колодец, который был частью водопровода, построенного по указу Екатерины II и предназначенного для общественного пользования.
Среди других находок на Сретенке — финно-угорская "шумящая" подвеска X-XII веков. Это женское украшение из бронзы длиной около четырех сантиметров и шириной в два сантиметра. К нижней части подвески прикреплены два колокольчика, звенящие при движении.
Ранее на Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую
XVII–XVIII веков, а в узких траншеях - десятки артефактов, подтверждающих, что на этом месте в прежние времена было плотное движение. Археологи обнаружили металлические конские подковы и обувные набойки, которые датируют XVII–XIX веками, медные монеты XVIII–XX веков, гвозди и разнообразную керамику того же периода. А во время прокладки подземной кабельной канализации вдоль Старой площади нашли следы засыпанных рвов, относящихся к защитным сооружениям стены Китай-города в XVI веке. Рядом со рвом археологи нашли фрагменты керамики, обломки изразцов и медные монеты.
В районе Лубянки и Новой площади уже находили фрагменты Китайгородской стены, а также тайные комнаты
, которые помогали защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения. Среди других находок последнего времени - клад XVI века в шахматной фигурке
, остатки мостовой XVIII века и трамвайные пути
с деревянными шпалами.