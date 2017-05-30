В МВД не нашли, что ответить на "антитеррористическую" эвакуацию машин в Москве

Антитеррористическая комиссия Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, в апреле этого года приняла регламент, позволяющий эвакуировать автомобили со снятыми или нечитаемыми номерами в связи с их потенциальной опасностью. Депутат Госдумы Ярослав Нилов, выступающий против данной инициативы, направил запрос в МВД с просьбой дать оценку сомнительному решению столичных властей, однако в ведомстве заявили, что информацией о постановлении мэрии не располагают вовсе.
В официальном ответе министерства, который опубликовало
сообщество "Синие ведерки", утверждается, что МВД не владеет данными "о нормативных правовых актах органов власти города Москвы, предусматривающих возможность эвакуации транспортных средств в целях профилактики и предотвращения террористических угроз". При этом в ведомстве напомнили, что МВД внесло на рассмотрение правительства РФ законопроект, предусматривающий штраф за стоянку транспортного средства на территории общего пользования с отсутствующими, нечитаемыми или нестандартными номерами.
Напомним, согласно постановлению антитеррористической комиссии, транспортные средства увозят из 400-метровой зоны от остановок общественного транспорта, станций метро, транспортно-пересадочных узлов, парков, скверов и других мест массового скопления людей. Машины отправляют на две специализированные стоянки, где их якобы должны проверять сотрудники полиции. В течение нескольких недель после принятия регламента дорожные службы эвакуировали в Москве сотни автомобилей.
Эксперты уверены, что столичные чиновники схитрили, приняв региональный нормативный акт о борьбе с терроризмом. До этого они годами не могли найти управы на водителей, которые снимают или закрывают номера, чтобы избежать оплаты парковки или штрафа за парковку в неположенном месте. В МЧС инициативу мэрии и вовсе назвали опасной для граждан, поскольку когда-нибудь работникам АМПП может не повезти
эвакуировать машину, действительно начиненную взрывчаткой.