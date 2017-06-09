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Программа реновации жилья охватит еще 292 дома, которых сейчас нет в "сносном списке"
9 июня 2017 г. | Время публикации 22:18 | Последние изменения 22:22
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Global Look Press
Общественный штаб по контролю за реализацией программы объявил, что жители 292 столичных домов, не попавших под реновацию, проголосовали за включение в программу посредством проведения собрания собственников. Чиновник из мэрии подтвердил "Ведомостям", что теперь все эти дома появятся в очереди на переселение.

Согласно опубликованному списку (.pdf), за включение в программу сноса проголосовали 8 домов в Центральном административном округе, 42 дома на севере Москвы, 24 дома в СВАО, 40 в ВАО, 35 в ЮВАО, 15 в ЮАО, 19 в ЮЗАО, 19 в ЗАО, 52 в СЗАО, 37 на территории Новой Москвы, а также один дом в Зеленограде.

Отметим, что столичные власти ко второму чтению законопроекта о реновации подготовили поправку, согласно которой выйти из программы можно будет и после вступления закона в силу, но войти - нельзя. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это сделает ситуацию с реализацией программы "понятной и абсолютно ясной". Он не исключил, что в дальнейшем отдельные правила могут поменяться, но только после изучения правоприменительной практики и широкого обсуждения с общественностью.
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