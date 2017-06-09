Программа реновации жилья охватит еще 292 дома, которых сейчас нет в "сносном списке"

9 июня 2017 г. Заключительное чтение законопроекта о реновации пройдет в Госдуме 14 июня

Во втором чтении законопроект был принят подавляющим большинством голосов: лишь два человека выступили против, и еще двое воздержались. Критика документа от независимых экспертов и простых москвичей на решение депутатов не повлияла.