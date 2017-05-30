На ЧМ-2018 в Москву приедут до 700 тысяч туристов

6 мая 2017 г. Обновленный стадион "Лужники" откроют в самое ближайшее время

Большая спортивная арена "Лужники" будет введена в эксплуатацию в ближайшее время, сообщил в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.