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На ЧМ-2018 в Москву приедут до 700 тысяч туристов
9 июня 2017 г. | Время публикации 09:04 | Последние изменения 11:16
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Евгений Биятов
Чемпионат мира по футболу в 2018 году привлечет в Москву от 500 до 700 тысяч туристов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время прямой трансляции в соцсети "ВКонтакте".

"Мы считали по Кубку конфедераций, это около 50-70 тысяч человек, на самом деле это небольшое количество для Москвы. Что касается чемпионата мира, то, конечно, это будет значительно больше: до 700 тысяч максимум, но я думаю, что реально будет около полумиллиона", - сказал он.

По словам Собянина, гостиниц и хостелов к чемпионату мира вполне достаточно, а места в них бронируются заранее. Мэр также подчеркнул, что расходы на чемпионат мира по футболу не скажутся на столичном бюджете. "Почему те же Афины разорились после Олимпиады? Они вложили колоссальные деньги, а потом эти объекты стояли никому не нужные", - добавил мэр столицы, отметив, что на сегодняшний день стадионы "Спартак" и "Лужники" весьма востребованы.

Мэр также напомнил, что реконструкция стадиона "Лужники", на котором пройдет матч открытия и финал ЧМ-2018, практически завершена. "Сами "Лужники" уже готовы, не готова территория вокруг них. Это два пояса безопасности, это благоустройство", - пояснил он.

Символику Кубка конфедераций и чемпионата мира уже можно увидеть на рекламных носителях на улицах столицы. В общей сложности в Москве разместят несколько десятков различных композиций из флагов с символикой ФИФА, а также официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - волка Забиваку. В стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира будет оформлена и "последняя миля" - территория вокруг стадиона "Спартак", начиная от одноименной станции метро. Возле станции метро также будут дежурить бригады врачей, которых специально к мероприятию обучат английскому языку.

Организации фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается: главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион "Спартак". А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Он расположится на площадке перед зданием МГУ на Воробьевых горах, и вместит порядка 42 тысяч человек. Болельщики и волонтеры смогут ездить на общественном транспорте бесплатно на протяжении всего чемпионата.

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