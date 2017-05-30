Митрохина и его соратника повторно задержали у здания Госдумы, ссылаясь на указ Путина о запрете митингов Рубрики: Общество

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



На сей раз полицейские заявили, что задержание связано со специальными мерами, введенными в преддверие Кубка конфедераций, сообщил Антонов-Овсеенко



"Мы ничего не нарушали, у нас был один человек, один плакат. Это был одиночный пикет, мы молча стояли с плакатом, даже лозунгов не выкрикивали", - рассказал Антонов-Овсеенко. Митрохин сообщил, что на них в полиции составлены протоколы о нарушении порядка проведения митинга. "В протоколе написано, что я нарушил закон в связи с тем, что стоял и держал плакат. Обвинение по части 5 статьи 20.2. КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сказал Митрохин "Интерфаксу".



Он отметил, что все еще находится в ОВД "Тверское", так как пишет бумагу о несогласии с протоколом задержания. "Закон разрешает одиночные пикеты, поэтому свое задержание считаю незаконным", - добавил глава московского "Яблока". Рассмотрение административного дела пройдет в Тверском районном суде Москвы 29 июня, сообщил Митрохин. Нарушение части 5 статьи 20.2. КоАП влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.



Утром 9 июня около 300 человек собрались у здания Госдумы на Охотном ряду, где рассматривается во втором чтении законопроект о реновации жилья в Москве. Люди стояли в одиночных пикетах с плакатами против программы - по закону, такая форма протеста не нуждается в согласовании. Участники акции встречали идущих в Госдуму свистом и криками: "Позор!", "Воры!"



Четверо из них были задержаны без объяснения причин - Митрохин, Антонов-Овсеенко, Анастасия Медникова и Виктория Беликова. Одну из девушек препроводили в автозак после того, как она громко выразила возмущение тем, что полиция "защищает воров". Спустя час всех задержанных отпустили, переписав их паспортные данные. Официальную причину задержания активистам не назвали. При этом полицейские, по словам девушки, назвали участников протеста "марионетками Навального".



Параллельно около другого входа в Госдуму в Георгиевском переулке проводили массовую акцию сторонники реновации. Они тоже скандировали и держали плакаты в поддержку сноса домов, однако полиция не вмешивалась. О задержаниях с их стороны не сообщалось. Законопроект о реновации будет рассматриваться Полиция повторно задержала у здания Госдумы лидера московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина и руководителя общественной приемной отделения Антона Антонова-Овсеенко. Об этом Митрохин сообщил в своем Facebook . Ранее утром они уже были задержаны во время протестной акции против реновации у Госдумы. Официальную причину задержания им тогда не назвали и, продержав около часа в автозаке, отпустили.На сей раз полицейские заявили, что задержание связано со специальными мерами, введенными в преддверие Кубка конфедераций, сообщил Антонов-Овсеенко "Интерфаксу" . Согласно указу президента РФ Владимира Путина, проведение любых массовых мероприятий в России ограничено на время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций. Они могут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ."Мы ничего не нарушали, у нас был один человек, один плакат. Это был одиночный пикет, мы молча стояли с плакатом, даже лозунгов не выкрикивали", - рассказал Антонов-Овсеенко. Митрохин сообщил, что на них в полиции составлены протоколы о нарушении порядка проведения митинга. "В протоколе написано, что я нарушил закон в связи с тем, что стоял и держал плакат. Обвинение по части 5 статьи 20.2. КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сказал Митрохин "Интерфаксу".Он отметил, что все еще находится в ОВД "Тверское", так как пишет бумагу о несогласии с протоколом задержания. "Закон разрешает одиночные пикеты, поэтому свое задержание считаю незаконным", - добавил глава московского "Яблока". Рассмотрение административного дела пройдет в Тверском районном суде Москвы 29 июня, сообщил Митрохин. Нарушение части 5 статьи 20.2. КоАП влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.Утром 9 июня около 300 человек собрались у здания Госдумы на Охотном ряду, где рассматривается во втором чтении законопроект о реновации жилья в Москве. Люди стояли в одиночных пикетах с плакатами против программы - по закону, такая форма протеста не нуждается в согласовании. Участники акции встречали идущих в Госдуму свистом и криками: "Позор!", "Воры!"Четверо из них были задержаны без объяснения причин - Митрохин, Антонов-Овсеенко, Анастасия Медникова и Виктория Беликова. Одну из девушек препроводили в автозак после того, как она громко выразила возмущение тем, что полиция "защищает воров". Спустя час всех задержанных отпустили, переписав их паспортные данные. Официальную причину задержания активистам не назвали. При этом полицейские, по словам девушки, назвали участников протеста "марионетками Навального".Параллельно около другого входа в Госдуму в Георгиевском переулке проводили массовую акцию сторонники реновации. Они тоже скандировали и держали плакаты в поддержку сноса домов, однако полиция не вмешивалась. О задержаниях с их стороны не сообщалось. Законопроект о реновации будет рассматриваться во втором чтении на заседании в 16:00.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 июня 2017 г. Сотни противников реновации собрались на пикеты возле здания Госдумы, задержали 4 человека

Полиция грубо, по словам активистов, задержала лидера московского "Яблока" Сергея Митрохина, его соратника и девушку, которая упрекнула полицейских в "защите воров". Позже их отпустили без объяснения причины задержания.

