]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
июня
pda
Поиск
Архив

Два человека погибли в пожаре возле Киевского вокзала
9 июня 2017 г. | Время публикации 17:03 | Последние изменения 17:16
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Агентство городских новостей "Москва"
Тела двух погибших обнаружены при разборе завалов после тушения пожара на площади Киевского вокзала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. На месте пожара продолжают работать 24 единицы пожарно-спасательной техники и 78 человек личного состава.

Пожар произошел днем 9 июня в двухэтажном кирпичном складе по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 7. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К тушению был подключен пожарный поезд. Из-за сильного задымления спасатели призывали не ездить в район вокзала. Из соседнего бизнес-центра было эвакуировано 3,5 тысячи человек.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Спасатели призвали не ездить в район Киевского вокзала из-за сильного задымления и пожара
9 июня 2017 г.
Спасатели призвали не ездить в район Киевского вокзала из-за сильного задымления и пожара
Пожар произошел в кирпичном здании склада на площади Киевского вокзала, дом 7. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, обошлось без пострадавших. Из соседних офисов были эвакуированы люди.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 9 июня 2017 г. // Последняя новость 17:40
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>