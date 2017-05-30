Два человека погибли в пожаре возле Киевского вокзала

9 июня 2017 г. Спасатели призвали не ездить в район Киевского вокзала из-за сильного задымления и пожара

Пожар произошел в кирпичном здании склада на площади Киевского вокзала, дом 7. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, обошлось без пострадавших. Из соседних офисов были эвакуированы люди.