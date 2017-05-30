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Спасатели призвали не ездить в район Киевского вокзала из-за сильного задымления и пожара
9 июня 2017 г. | Время публикации 13:50 | Последние изменения 15:25
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Столичное управление МЧС призвало жителей Москвы не ездить в район Киевского вокзала, где горит склад и наблюдается сильное задымление. Просьба обращена как к пешеходам, так и к автомобилистам. В районе площади Киевского вокзала проводятся аварийно-спасательные работы, водителей просят заранее выбирать пути объезда и не мешать пожарной технике, говорится на сайте ведомства.

Информация о пожаре по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 7 поступила в 12:05. Возгорание произошло в кирпичном здании склада, информации о пострадавших не поступало. Из бизнес-центра рядом с вокзалом эвакуировали 3,5 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Из соседнего офиса Росгосстраха эвакуировали персонал.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 13:45 пожар был локализован, в 14:42 потушен. К тушению был привлечен пожарный поезд РЖД. Передвижная лаборатория ГУ МЧС не выявила превышения уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за задымления, сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Пожар не угрожал безопасности пассажиров Киевского вокзала и не повлиял на график движения поездов, сообщает пресс-служба МЖД.

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