Спасатели призвали не ездить в район Киевского вокзала из-за сильного задымления и пожара

Столичное управление МЧС призвало жителей Москвы не ездить в район Киевского вокзала, где горит склад и наблюдается сильное задымление. Просьба обращена как к пешеходам, так и к автомобилистам. В районе площади Киевского вокзала проводятся аварийно-спасательные работы, водителей просят заранее выбирать пути объезда и не мешать пожарной технике, говорится на сайте ведомства
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Информация о пожаре по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 7 поступила в 12:05. Возгорание произошло в кирпичном здании склада, информации о пострадавших не поступало. Из бизнес-центра рядом с вокзалом эвакуировали 3,5 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Из соседнего офиса Росгосстраха эвакуировали персонал.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 13:45 пожар был локализован, в 14:42 потушен. К тушению был привлечен пожарный поезд РЖД. Передвижная лаборатория ГУ МЧС не выявила превышения уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за задымления, сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Пожар не угрожал безопасности пассажиров Киевского вокзала и не повлиял на график движения поездов, сообщает пресс-служба МЖД
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