В Басманном районе обнаружили группу черных риелторов во главе с сотрудником ФСО Рубрики: Криминал

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87-летняя Инна Машкунова живет в двухкомнатной квартире в центре Москвы. При этом женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и не имеет родственников. Осенью прошлого года соседи Машкуновой обнаружили, что она спит на полу на куче старого тряпья, ест консервы, которые разогревает на приспособлении вроде керосинки, а в квартире чудовищная разруха и грязь.



Совет ветеранов первичной ветеранской организации Басманного района выбрал волонтеров, которые привели квартиру в порядок, однако вскоре после этого добровольцев выгнал сосед Андрей Фролов, потребовав отдать ему ключи от холла, пенсионное удостоверение и пенсию женщины. При этом, по словам жителей подъезда, он размахивал какой-то бумагой - как они поняли, это была доверенность на имя Фролова, и удостоверением сотрудника ФСО. Общение с женщиной было полностью прервано.



Тогда члены ветеранской организации написали письма в районное отделение полиции, в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет. Они сообщали, что Фролов никого не пускает к беспомощной женщине и, судя по всему, хочет завладеть квартирой, в чем его активно поддерживают председатель совета дома и участковый полицейский. Однако там заявили, что по итогам проверки эта информация не подтвердилась.



Повторная проверка департамента труда и соцзащиты Москвы подтвердила, что сосед Машкуновой действительно проводит в ее квартире ремонт и у него есть доверенность на представление интересов пенсионерки во всех государственных учреждениях сроком на десять лет. При этом сама женщина не в состоянии внятно отвечать на вопросы и находится в самом плачевном состоянии. Управление социальной защиты населения обратилось в суд, который вынес определение о проведении психиатрической экспертизы Машкуновой. Однако Фролов отказался доставить женщину на экспертизу и обжаловал решение суда.



Между тем домой к председателю ветеранской организации приехали сотрудники УСБ ФСО в сопровождении нескольких сотрудников полиции. Разговор должен был касаться Машкуновой, однако на деле сотрудников интересовала площадь квартиры председателя, а также то, кто в ней прописан и откуда он узнал, что Андрей Фролов служит в ФСО. По словам председателя, "разговор шел в нехорошем тоне". Позже сотрудники ФСО начали спрашивать об этом же и других членов совета ветеранов.



А вскоре в совет ветеранов поступило заявление от соседки Машкуновой, которая заявила, что в их районе орудуют люди, которые, пользуясь своим служебным положением, отнимают квартиры у одиноких пенсионеров. В числе участников этой группы называлось имя некоей Марковой, которая возглавляет первичную ветеранскую организацию и "занимается незаконной торговлей, используя служебные помещения, заселяет в них посторонних людей". По словам соседки, Маркова настоятельно уговаривала одну из пенсионерок обменять ее двухкомнатную квартиру на старую грязную "однушку" на первом этаже, где проживал хозяин-пьяница. Когда же та отказалась, Маркова начала ее запугивать.



Еще одно заявление поступило от почтальона, в котором говорилось, что Фролов держит Машкунову взаперти и в полной изоляции. "Фролов хвастается, что служит в ФСО и никого не боится, постоянно размахивает своим удостоверением, устанавливает свои законы и порядки даже во дворе дома, в котором проживает. Он неоднократно приходил ко мне на работу и при сотрудниках и начальнике запугивал и унижал меня, угрожал, что обязательно добьется моего увольнения", - говорится в письме. В итоге ветераны вновь обратились к директору ФСО, однако ответа до сих пор не получили.



Подобные инциденты в столице не редкость: недавно Следственный комитет РФ по Москве организовал



После этого женщину отправили в психоневрологическую больницу номер 3, и на протяжении двух месяцев доступ к ней не могли получить ни сосед, ни привлеченные к делу правозащитники. Тем временем в Мещанский суд был подан иск о признании ее недееспособной. На рассмотрение дела пожилая москвичка прибыла в сопровождении медсестры, которая никого не подпускала к своей подопечной, несмотря на то, что судья признал ее вменяемой. После заседания медсестра попыталась вновь увезти пенсионерку в больницу, но этому воспрепятствовали правозащитники, отбившие 93-летнюю женщину и доставившие ее домой. Другая группа мошенников убеждала пенсионерок выступить Ветеранский совет Басманного района сообщил о группе людей, которые, пользуясь служебным положением, отбирают квартиры у одиноких пенсионеров. Одним из членов этой группы стал некий сотрудник ФСО, получивший доверенность на ведение дел соседки-пенсионерки и изолировавший ее от внешнего мира. Обеспокоившимся судьбой женщины начали поступать угрозы, пишет "Московский комсомолец" 87-летняя Инна Машкунова живет в двухкомнатной квартире в центре Москвы. При этом женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и не имеет родственников. Осенью прошлого года соседи Машкуновой обнаружили, что она спит на полу на куче старого тряпья, ест консервы, которые разогревает на приспособлении вроде керосинки, а в квартире чудовищная разруха и грязь.Совет ветеранов первичной ветеранской организации Басманного района выбрал волонтеров, которые привели квартиру в порядок, однако вскоре после этого добровольцев выгнал сосед Андрей Фролов, потребовав отдать ему ключи от холла, пенсионное удостоверение и пенсию женщины. При этом, по словам жителей подъезда, он размахивал какой-то бумагой - как они поняли, это была доверенность на имя Фролова, и удостоверением сотрудника ФСО. Общение с женщиной было полностью прервано.Тогда члены ветеранской организации написали письма в районное отделение полиции, в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет. Они сообщали, что Фролов никого не пускает к беспомощной женщине и, судя по всему, хочет завладеть квартирой, в чем его активно поддерживают председатель совета дома и участковый полицейский. Однако там заявили, что по итогам проверки эта информация не подтвердилась.Повторная проверка департамента труда и соцзащиты Москвы подтвердила, что сосед Машкуновой действительно проводит в ее квартире ремонт и у него есть доверенность на представление интересов пенсионерки во всех государственных учреждениях сроком на десять лет. При этом сама женщина не в состоянии внятно отвечать на вопросы и находится в самом плачевном состоянии. Управление социальной защиты населения обратилось в суд, который вынес определение о проведении психиатрической экспертизы Машкуновой. Однако Фролов отказался доставить женщину на экспертизу и обжаловал решение суда.Между тем домой к председателю ветеранской организации приехали сотрудники УСБ ФСО в сопровождении нескольких сотрудников полиции. Разговор должен был касаться Машкуновой, однако на деле сотрудников интересовала площадь квартиры председателя, а также то, кто в ней прописан и откуда он узнал, что Андрей Фролов служит в ФСО. По словам председателя, "разговор шел в нехорошем тоне". Позже сотрудники ФСО начали спрашивать об этом же и других членов совета ветеранов.А вскоре в совет ветеранов поступило заявление от соседки Машкуновой, которая заявила, что в их районе орудуют люди, которые, пользуясь своим служебным положением, отнимают квартиры у одиноких пенсионеров. В числе участников этой группы называлось имя некоей Марковой, которая возглавляет первичную ветеранскую организацию и "занимается незаконной торговлей, используя служебные помещения, заселяет в них посторонних людей". По словам соседки, Маркова настоятельно уговаривала одну из пенсионерок обменять ее двухкомнатную квартиру на старую грязную "однушку" на первом этаже, где проживал хозяин-пьяница. Когда же та отказалась, Маркова начала ее запугивать.Еще одно заявление поступило от почтальона, в котором говорилось, что Фролов держит Машкунову взаперти и в полной изоляции. "Фролов хвастается, что служит в ФСО и никого не боится, постоянно размахивает своим удостоверением, устанавливает свои законы и порядки даже во дворе дома, в котором проживает. Он неоднократно приходил ко мне на работу и при сотрудниках и начальнике запугивал и унижал меня, угрожал, что обязательно добьется моего увольнения", - говорится в письме. В итоге ветераны вновь обратились к директору ФСО, однако ответа до сих пор не получили.Подобные инциденты в столице не редкость: недавно Следственный комитет РФ по Москве организовал доследственную проверку по сообщению о неправомерном помещении 90-летней женщины в психиатрическую больницу с целью завладения ее квартирой на проспекте Мира. Женщине начали поступать многочисленные звонки с предложениями об опеке, после чего к ней пришел иерей Александр Тараканов, который под предлогом проверки "духовной освященности жилища" уговорил женщину подписать какие-то документы и забрал у нее паспорт и все документы на квартиру. Когда женщина подала документы на восстановление утерянного паспорта, в ее квартире вновь оказался Тараканов, который утверждал, что действует с санкции участкового Красносельского района.После этого женщину отправили в психоневрологическую больницу номер 3, и на протяжении двух месяцев доступ к ней не могли получить ни сосед, ни привлеченные к делу правозащитники. Тем временем в Мещанский суд был подан иск о признании ее недееспособной. На рассмотрение дела пожилая москвичка прибыла в сопровождении медсестры, которая никого не подпускала к своей подопечной, несмотря на то, что судья признал ее вменяемой. После заседания медсестра попыталась вновь увезти пенсионерку в больницу, но этому воспрепятствовали правозащитники, отбившие 93-летнюю женщину и доставившие ее домой. Другая группа мошенников убеждала пенсионерок выступить в роли приманки якобы для поимки преступников, после чего десятки пенсионерок потеряли и деньги, и квартиры.



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