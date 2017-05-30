Руководство столичной школы "торговало" знаниями через коммерческую структуру

Руководство школы номер 1133 учредило при школе частную коммерческую структуру и через нее продавало родителям дополнительные занятия вкупе с тьюторским сопровождением силами школьных учителей. Ежемесячный платеж там составлял 4 тысячи рублей, а директор учреждения продолжал собирать деньги и после своего увольнения. Об этом пишет "Московский комсомолец"
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Школа 1133 открылась в 1985 году, а уже в постсоветское время там открылся экспериментальный учебный комплекс "Школа развития", в котором обучение осуществлялось по методикам педагогов Эльконина и Давыдова. Проект курировал
замдиректора Алексей Воронцов, со временем ставший гендиректором частного учреждения дополнительного профобразования под названием "Открытый институт "Развивающее образование".
Институт развернул в общеобразовательной школе номер 1133 широчайшую торговлю платными образовательными услугами, включая доступ к электронным платформам, где учителя размещали дополнительные задания и учебные материалы по ряду тем и проводили самостоятельные и проверочные работы, а также вели тьюторское сопровождение учащихся. При этом функции тьюторов по дистанционному сопровождению образовательного процесса в электронной среде выполняли 19 учителей, или 43% педработников "Школы развития", работающих по совместительству в "открытом институте". Ежемесячный взнос с каждой семьи составлял 4 тысячи рублей.
В итоге всего за три года работы, как позже установила проверка, родителями было переведено на счет фирмы без малого 39 миллионов рублей. А в прошлом учебном году с родителей первоклассников попытались собрать 10–15 тысяч рублей якобы на ремонт классов и передать эти средства не школе, а ОИРО, взявшему на себя работу по подготовке помещений к новому учебному году. В департаменте образования Москвы констатировали, что школа фактически использовалась для ведения предпринимательской деятельности, выгодоприобретателем же становилась частная организация
Любопытно, что платные услуги широко оказывались не только учащимся, но и учителям, которые могли повышать свою квалификацию лишь на базе ОИРО, что оплачивалось из бюджета школы. C формальной точки зрения все это происходило на вполне законных основаниях, так как ограничений на работу по совместительству для заместителей руководителя образовательной организации законом установлено не было. А подавляющее большинство родителей - 141 из 151 опрошенных - заявили, что годами платили "совершенно добровольно".
В то же время несколько семей все же возмутились поборами, и по итогам одной из жалоб на "вымогательство денег школой" прошла серия проверок. Последняя из них выявила незаконные выплаты с лицевого счета школы, которые составили почти 14 миллионов рублей. Но чуть ранее Алексей Воронцов и исполняющая обязанности директора школы Елена Кустовинова, чьим замом он состоял, уволились по собственному желанию. При этом гендиректор "открытого института" продолжал собирать средства и после своего увольнения из школы. А за недолгое время работы следующего директора, Владимира Ковшова, проверяющие нашли еще три миллиона рублей неправомерных выплат.
В 2015 году было возбуждено уголовное дело в отношении директора московской школы N 15 Сергея Руббо
, который ежемесячно обирал преподавателей и склонял их к получению кредитов. По версии следствия, с ноября 2014 по июль 2015 года Руббо и его соучастники ежемесячно отбирали у учителей премии, доплаты и другие материальные выплаты в сумме от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, выделяемые из московского бюджета. Сначала, как утверждают педагоги, их просили скинуться на нужды школы, а потом взносы стали ежемесячными и обязательными для всех. Сам Руббо назвал все обвинения против него выдумкой и предположил, что кому-то из Департамента образования понадобилось его место.
В 2011 году крупный скандал разразился вокруг московской школы номер 1317, директор которой Константин Петров требовал от родителей сотни тысяч рублей за зачисление и дополнительные ежемесячные взносы. Деньги поступали якобы в фонд поддержки образования, а на самом деле - в карман Петрова. Директор жил в роскоши
- он владел двумя богато декорированными особняками с бассейном и фонтаном и целым парком различных транспортных средств. Петров скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.
В том же году директор школы номер 1308 Андрей Кудояров попался на вымогательстве взятки в размере 240 тысяч рублей
за зачисление ребенка в первый класс. Потом в его сейфе нашли еще 600 тысяч рублей, блокноты с записями и контактами. У Кудоярова была недвижимость в Горках-10 и загородный дом. В октябре Кудояров скончался в СИЗО от инфаркта миокарда. Его смерть вызвала большой резонанс. Эксперты установили, что медики поставили Кудоярову неверный диагноз и вкололи не то лекарство. Однако уголовное дело о причинении смерти по неосторожности закрыли, так как установить взаимосвязь между диагнозом, лечением и смертью Кудоярова не удалось.