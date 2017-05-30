В выходные центр Москвы перекроют для автомобилей Праздники Рубрики: Автотранспорт

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На сайте городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции



Кроме того, с 12 июня с 8:00 до 23:00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Ильинка, с 9:00 до 22:00 на участке проспекта Академика Сахарова (от Садового кольца до Каланчевской улицы), с 15:00 до 23:00 по улице Варварка, с 16:00 до 23:00 на Большом Москворецком мосту, а также на Москворецкой улице.



Отметим, что в связи с подготовкой и проведением концерта, посвященного Дню России, 11 июня с 11:00 до 23:00 и 12 июня с 8:00 до 23:00 парковка на биржевой площади будет предоставлена только специальному транспорту.



Напомним, 12 июня на проспекте Академика Сахарова состоится митинг против коррупции. Акция начнется в 13:30 и завершится в 16:00. В первоначальной заявке, которую подал в мэрию политик Алексей Навальный, планировалось провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд, но власти с такими условиями В предстоящие выходные из-за проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню России, будет перекрыт ряд улиц в центре Москвы. Первые ограничения запланированы на воскресенье, а наибольшее число перекрытий ожидается в понедельник, 12 июня: в этот день центр столицы станет практически пешеходным.На сайте городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщается , что 11 июня с 18:00 до 13 июня 5:00 будет ограничено движение на участке улицы Тверская от Моховой улицы до Пушкинской площади. В понедельник с 6:00 до 23:00 будут введены ограничения на Моховой улице (от улицы Воздвиженка до улицы Тверская), улице Охотный Ряд (от улицы Тверская до улицы Петровка), Театральном проезде (от улицы Петровка до Лубянской площади), улице Петровка (от площади Петровских Ворот до Театрального проезда). Также будут закрыты выезды прилегающих переулков.Кроме того, с 12 июня с 8:00 до 23:00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Ильинка, с 9:00 до 22:00 на участке проспекта Академика Сахарова (от Садового кольца до Каланчевской улицы), с 15:00 до 23:00 по улице Варварка, с 16:00 до 23:00 на Большом Москворецком мосту, а также на Москворецкой улице.Отметим, что в связи с подготовкой и проведением концерта, посвященного Дню России, 11 июня с 11:00 до 23:00 и 12 июня с 8:00 до 23:00 парковка на биржевой площади будет предоставлена только специальному транспорту.Напомним, 12 июня на проспекте Академика Сахарова состоится митинг против коррупции. Акция начнется в 13:30 и завершится в 16:00. В первоначальной заявке, которую подал в мэрию политик Алексей Навальный, планировалось провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд, но власти с такими условиями не согласились



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