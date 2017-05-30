Сотни противников реновации собрались на пикеты возле здания Госдумы, задержали 4 человека

Одиночные пикеты проходят возле Госдумы, где сегодня будет рассматриваться во втором чтении
законопроект о реновации. Трансляцию
ведет Facebook-сообщество "Московский активист", фото пикетов опубликовано в Twitter
депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
К зданию на Охотном ряду пришли активист Тимирязевского района, одна из создателей Штаба защиты москвичей Юлия Галямина, муниципальный депутат Лефортово Александра Андреева, муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина и другие известные активисты Москвы. Галямина сравнила реновацию с государственным переворотом и подрывом основ государственного строя, также напомнив о том, что сегодня в суде рассматривается первый из принятых исков против реновации
.
Участники пикетов скандируют "Оленевода в тундру", "Долой реновацию", "Руки прочь от Москвы". Приходящих на работу депутатов активисты встречают свистом и криками "Позор!", "Реноваторов под суд!", "Воры!" Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин оценил количество участников примерно в 300 человек и отметил, что никогда столько людей не приходило протестовать к Госдуме.
К Госдуме подогнали два автозака. Правоохранители предупредили собравшихся, что акция несанкционирована, и призвали их разойтись. В ответ москвичи начали скандировать: "Это наш город!" После этого полиция начала задерживать участников акции по одному. Первым был задержан Митрохин. По словам очевидцев, задержание проходило грубо. Ранее полицейские уже пытались задержать Митрохина и еще одну женщину, но москвичам удалось живым кольцом оттеснить стражей порядка.
В автозак также отправили члена "Яблока" Антона Антонова-Овсеенко. Когда полицейские его вели, одна из девушек начала упрекать полицейских в том, что они "защищают воров", ее тоже задержали. На сайте "ОВД-Инфо"
сообщается о четырех задержанных: помимо Митрохина и Антонова-Овсеенко называются Анастасия Медникова и Виктория Беликова. Несмотря на задержания, участники пикетов не расходятся.
Позже к Госдуме подъехали КАМазы с ОМОНом, сотрудники которого взяли протестующих в кольцо и начали оттеснять. Москвичи поют гимн столицы. К Госдуме также приехали съемочные группы федеральных каналов, которые ранее игнорировали акции протеста против реновации или передавали информацию в искаженном виде
. По словам ведущего прямой трансляции Юрия Иванова, корреспондент "России" явно "троллил" горожан, у которых брал интервью. Активисты, с которыми общался корреспондент, считают, что он даже не видел законопроект о реновации.
Примерно через час после задержания Митрохина и Антонова-Овсеенко отпустили. Лидер московского "Яблока" сообщил, что официальная причина задержания осталась неизвестной. Девушка, задержанная за упрек полицейским, рассказала, что полицейские назвали противников реновации "марионетками Навального".
Митрохин сообщил по телефону "Интерфаксу"
, что при его задержании полицейские применили "чрезмерную силу". "Несколько омоновцев довольно жестко взяли за руки и за ноги, потащили в автозак. При этом я им четко сказал, что не собираюсь оказывать сопротивление", - сказал сообщил политик.
Он уточнил, что стоял в одиночном пикете с плакатом "Реновация - это насилие, беззаконие и бесправие". "Закон не запрещает проводить одиночные пикеты где бы то ни было, кроме судов", - сказал лидер московского "Яблока". По его мнению, власти боятся массовых протестов против реновации, поэтому "применяют такие репрессии".
Параллельно с акцией противников реновации у другого входа в Госдуму в Георгиевском переулке прошла акция за снос домов, в которой участвовали около 100 человек. По данным "Интерфакса", они держали плакаты в поддержку реновации и периодически скандировали: "Надоело жить в сарае!" Полиция им не препятствовала, а лишь наблюдала за происходящим.