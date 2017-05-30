Сотни противников реновации собрались на пикеты возле здания Госдумы, задержали 4 человека

8 июня 2017 г. Москвичи готовятся выйти к Госдуме на пикеты против законопроекта о реновации

9 июня законопроект будет рассматриваться во втором, основном, чтении. По словам депутатов, учтено 90% предложенных к нему поправок. Однако при детальном изучении выясняется, что самые резонансные положения все же остались.