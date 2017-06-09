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Выходные в столице будут теплыми, но возможен дождь
9 июня 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
На выходных в столице будет тепло, но пройдет дождь, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 10 июня, столицу ожидает переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ночью температура в Москве 10-12, по области 7-12 градусов тепла, ветер северной четверти 2-7 метров в секунду. Днем температура в Москве 18-20, по области 17-22 градуса, ветер северной четверти 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 11 июня, ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью в Москве 10-12, по области 7-12 градусов тепла, днем в Москве 20-22, по области 17-22 градуса тепла. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду
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Суббота, 10 июня 2017 г. // Последняя новость 9 июня 2017 г. 22:18
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