Заключительное чтение законопроекта о реновации пройдет в Госдуме 14 июня

7 июня 2017 г. Противники сноса назвали внесенные в законопроект о реновации поправки "потугами пропагандистов"

В обновленном документе сохранились все антиконституционные положения, а также добавилось несколько новых принципов, нарушающих права горожан. Внесенные положительные изменения на их фоне - лишь незначительные уступки.