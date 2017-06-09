Заключительное чтение законопроекта о реновации пройдет в Госдуме 14 июня

Третье, окончательное чтение законопроекта о реновации столичного жилфонда пройдет в Государственной думе 14 июня. Об этом в пятницу заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин после того, как депутаты приняли
данный законопроект во втором чтении. "Коллеги, будем готовиться", - сказал Володин.
Во втором чтении за принятие документа проголосовали 406 депутатов, двое парламентариев воздержались, и еще двое высказались против. Отметим, что ко второму чтению в Госдуму поступило 138 поправок
к проекту, еще четыре поправки были приняты "с голоса". Внесение изменений в законопроект обсуждалось на недавних слушаниях
, куда наиболее активных противников реновации не пустили.
Одна из поправок, принятых "с голоса", гарантирует, что жильцы коммуналок получат отдельное жилье, отмечает ТАСС. Вторая определяет порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа и технического состояния. Третья поправка гарантирует владельцам нежилых помещений предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься при сносе домов. Кроме того, была внесена поправка, в соответствии с которой включение домов в программу реновации будет завершено после подписания закона президентом.
Как поясняли депутаты, предложенные поправки затрагивают наиболее важные вопросы, касающиеся самих граждан-участников программы и их собственности. Законопроект также ввел определение термина "реновация", которое отсутствовало в первой редакции законопроекта. В законную силу принятый закон вступит после принятия в Госдуме в третьем чтении, одобрения в Совете Федерации, подписания президентом и опубликования.