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Из московской школы с "волчьим билетом" уволили учительницу, забывшую выложить телефон на проверке ОГЭ
9 июня 2017 г. | Время публикации 12:44 | Последние изменения 12:47
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Учительницу английского языка с 20-летним стажем Александру Шкурину заставили уволиться из московской школы N 1018, за то, что она забыла выложить телефон перед проверкой ОГЭ. В трудовой книжке записали увольнение "по соглашению сторон", а в электронной системе поставлена пометка о том, что педагогу "не рекомендовано" работать в сфере образования. Об этом рассказала в своем Facebook дочь педагога, учительница МХК в той же школе Елена Шкурина.

"А случилось вот что: мама не первый год участвует в качестве эксперта в проверке ОГЭ по английскому языку (экзамена, который сдают школьники после девятого класса), и в этом году во время этой самой проверки аудирования мама забыла из кармана достать телефон", - пишет Шкурина. Телефон зазвонил, педагог выключила звук, извинилась и убрала телефон. Однако "кто-то из присутствующих коллег не грустя настрочил донос о нарушении правил проверки".

Шкурину вызвали к директору Алексею Головину, где назвали "позором школы" и потребовали срочно уволиться по собственному желанию. Директор объяснил, что таким образом "спасает" педагога от увольнения по некой статье, но по какой именно, учительнице так ни разу и не уточнили. Автор поста отметила, что проверяющих ОГЭ учителей предупреждали о запрете на телефон, однако педагоги в этот период работают в таком напряженном графике, что Шкурина просто забыла об этом требовании.

Никаких бумаг о запрете на телефон учительница не подписывала и не пользовалась им во время проверки результатов экзамена. На следующий день директор школы начал рассказывать, что в департаменте образования педагога требуют уволить именно по статье и с отрицательной характеристикой, и пообещал, что "спасет" ее от этого "при условии отсутствия шума". "Бумага из департамента действительно пришла - с требованием разобраться, провести расследование. Но делать этого никто не стал - проще в пятнадцать минут уволить и вообще по другой причине", - пишет Елена Шкурина.

Трудовую книжку учительнице сначала не выдавали, снова запугивая неизвестной статьей. Трудовую отдали только после того, как Шкурина написала развернутое заявление с требованием ее вернуть. В книжке написали увольнение "по соглашению сторон", хотя стороны ни о чем не соглашались, и Шкурина отказывалась от такой формулировки. Кроме того, в электронной облачной системе кадров поставлена пометка о том, что учительнице "не рекомендовано" работать в сфере образования.

"Абсурд, подлость, опять абсурд и какое-то просто сумасшествие. Ни разу за почти 20 лет работы в школе - ни одного выговора или замечания, никаких конфликтных ситуаций с директором и коллегами и в один день - вот такое", - комментирует дочь педагога. - Кто-то говорит про требование департамента, кто-то - про личную инициативу директора Головина, но факт остается фактом: мама уволена из школы, вот так вот, дико, уродски и подло". По данным Елены Шкуриной, в Москве в 2017 году было четыре подобных случая, "но, кажется, выгнал своего сотрудника в панике только директор школы N 1018". Она добавила, что 13 лет из 20-и ее мать проработала в гарнизоне на Крайнем Севере, "откуда ее ученики укатывали поступать в столичные инязы без репетиторов и поступали".

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