Временная выделенная полоса появится на Волоколамском шоссе 17 июня в преддверии Кубка конфедераций

9 июня 2017 г. На ЧМ-2018 в Москву приедут до 700 тысяч туристов

Если Кубок конфедераций посетят около 50-70 тысяч человек, то на чемпионате мира следует ожидать до 700 тысяч туристов и спортсменов. При этом гостиниц в столице хватает, а расходы на чемпионат не скажутся на столичном бюджете.