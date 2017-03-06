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Из машины сотрудника ФСБ украли пропуск на охраняемые объекты
9 марта 2017 г. | Время публикации 18:01
Рубрики: Криминал  
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На юге столицы из автомобиля сотрудника ФСБ похитили сумку с удостоверением и пропуском на объекты ведомства, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данному факту полиция сейчас проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам источника, инцидент произошел на улице Симоновский Вал в районе дома N 14. Неизвестный разбил стекло автомобиля Mercedes, принадлежащего военнослужащему, и выкрал из салона сумку, в которой находились паспорт на имя владельца машины, удостоверение сотрудника ФСБ, водительское удостоверение, ключи от работы, печать ФСБ, а также пропуск на охраняемые объекты.
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Четверг, 9 марта 2017 г. // Последняя новость 18:01
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