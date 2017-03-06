Феминистская акция в Кремле оказалась "фотошопом"

Федеральная служба охраны не зафиксировала проникновений на территорию Кремля 8 марта. Об этом заявил "Интерфаксу"
руководитель Центра по связям с прессой и общественностью ФСО РФ Александр Рясков, прокомментировав фотографию, на которой на Угловой Арсенальной башне Кремля висит плакат "Национальная идея - феминизм". По утверждениям распространителей фото, плакат был вывешен девушками-феминистками.
Накануне сообщалось о том, что активистки забрались на стену Кремля
со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули транспарант "200 лет мужчины у власти. Долой!". Активистки также принесли плакаты с надписями "Нас большинство", "Женщину — в президенты" и другими. Между тем фотографы после знакомства со снимками акции обнаружили на них множество нестыковок, в частности, в распределении теней от якобы зажженных рядом с плакатом файеров. По их словам, фото является результатом работы с программой Photoshop.
высказали предположение, что
поскольку на снимке