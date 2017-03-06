Феминистская акция в Кремле оказалась "фотошопом"

8 марта 2017 г. Феминистки с баннерами задержаны на Красной площади

Активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули транспарант "200 лет мужчины у власти. Долой!" и плакаты с надписями "Нас большинство", Женщину — в президенты" и другие.