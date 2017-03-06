Сервис "Обратная связь" появился на московских вокзалах

Сервис "Обратная связь" стал доступен москвичам и гостям столицы на всех железнодорожных вокзалах. Как передает телеканал "Москва 24"
, пассажиру, который хочет оставить отзыв или пожелания, больше нет необходимости требовать книгу жалоб. Достаточно отсканировать QR-код, а затем поделиться своими замечаниями о работе вокзалов.
Наклейки с QR-кодом разместили в залах ожидания, камерах хранения, а также санитарных комнатах. Вся собранная информация будет направляться в Дирекцию железнодорожных вокзалов.