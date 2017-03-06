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Сервис "Обратная связь" появился на московских вокзалах
9 марта 2017 г. | Время публикации 10:23
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Сервис "Обратная связь" стал доступен москвичам и гостям столицы на всех железнодорожных вокзалах. Как передает телеканал "Москва 24", пассажиру, который хочет оставить отзыв или пожелания, больше нет необходимости требовать книгу жалоб. Достаточно отсканировать QR-код, а затем поделиться своими замечаниями о работе вокзалов.

Наклейки с QR-кодом разместили в залах ожидания, камерах хранения, а также санитарных комнатах. Вся собранная информация будет направляться в Дирекцию железнодорожных вокзалов.
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Четверг, 9 марта 2017 г. // Последняя новость 13:53
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