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С жильцов сносимых пятиэтажек перестанут брать деньги за капремонт
9 марта 2017 г. | Время публикации 15:39
Рубрики: Недвижимость, Коммунальное хозяйство  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
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Moscow-Live.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители пятиэтажек, включенных в новую программу сноса устаревшего жилья, будут освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт. Те деньги, которые уже были выплачены, пойдут на строительство новых домов, отметил градоначальник, добавив, что этих средств "не хватит даже на сотую часть необходимых затрат".

Собянин также подчеркнул, что новое жилье для переселенцев по планировке будет максимально точно походить на прежние квартиры. "Жилая площадь - метр в метр, с таким же количеством комнат. Прихожая, кухня и санузел по новым стандартам, как правило, больших размеров. Вместо квартиры в ветхом полуаварийном доме - добротная современная квартира", - заявил мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, новые дома будут строить из современных материалов по современным проектам - из монолитных конструкций или панелей. "Простоят как минимум лет сто", - заверил Собянин.
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